Liam Neeson aclara sus polémicas declaraciones: «No soy racista»

Actualizado 06/02/2019 a las 17:01

El actor británico Liam Neeson ha querido explicar las polémicas declaraciones que hizo al diario «The Independent». «Recorrí arriba y abajo algunas zonas llevando una barra, deseando que alguien se me acercara. Estoy avergonzado de decir esto. Lo hice durante quizás una semana, esperando que un negro bastardo saliera de un pub y se confrontara conmigo por algo, ¿sabes? Para poder matarlo», relató durante la promoción de la película «Venganza bajo cero», en la que interpreta a un personaje que quiere vengarse por el asesinato de su hijo.

«Existe algo primario. Dios no quiera que algún miembro de tu familia resulte herido en circunstancias criminales», comenta Liam Neeson en la entrevista, para acto seguido avanzar que va a contar una historia «real». Sin embargo, una larga lista de titulares sacados de contexto han servido de excusa para poner al actor en la diana y tacharlo de racista e incluso hablar de cercanía con el Ku Klux Klan.

La historia que el actor quería contar era bien distinta a lo que pueden pensar si solo leen esa polémica declaración. Liam Neeson explicó que se enteró de que una amiga había sido violada. «Yo pregunté: ¿Sabe quién fue? No. ¿De qué color era? Ella dijo que fue una persona negra», recordó. «Me costó una semana, quizás una semana y media, superarlo. Ella me decía: '¿A dónde vas?', y yo lo decía: 'Voy solamente a dar una vuelta'», agregó el actor, que considera «horrible» lo que hizo.

En cualquier caso, Neeson terminó dándose cuenta de que su comportamiento no solo no le llevaba a ningún lado, sino que el mal que el agresor había hecho con su amiga no se desharía por hacer él lo mismo. «Entiendo la necesidad de venganza, pero eso solo contribuye a que haya más venganza, más asesinatos, más odio».