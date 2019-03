Jude Law: «No puedo decir quién es mi personaje»

Actualizado 10/03/2019 a las 01:34

«Capitana Marvel» ha jugado al despiste con algunos de sus personajes. Todos sabemos que Brie Larson interpretará a Carol Danvers/Capitana Marvel y que Samuel L. Jackson vuelve a meterse en la piel de (un increíblemente joven) Nick Fury, incluso tenemos alguna pista sobre Goose, el ¿gato? de Capitana Marvel. Pero ¿a quién interpreta Jude Law en la nueva película de Marvel? «No voy a decir una palabra al respecto». ¿Por qué no? «Porque me ha acostumbrado a no poder decir nada durante todo el rodaje y prefiero simplemente no comentar nada hasta dentro de un mes. Entonces, hablaré sobre todo esto».

«Soy el comandante de la Armada Imperial Kree que es enviado a la Tierra por la Inteligencia Suprema como espía y que tiene como misión de proteger los intereses galácticos del Imperio Kree». Esta descripción de Jude Law encaja a la perfección con Mar-Vell, el personaje que inicialmente querían que creyéramos que era. Incluso en la información previa a la presentación el actor aparecía acreditado como el superhéroe kree y como doctor Lawson, un experto en robótica de Cabo Cañaveral que utiliza como álter ego para no ser descubierto en la Tierra. Sin embargo, Jude Law a quien intepreta es a Yon-Rogg, el soldado kree encargado de entrenar a Carol Danvers.

Ambos forman parte de la Armada Imperial Kree junto a otros destacados soldados como Minerva, interpretada por Gemma Chan. «Soy una especie de mentor para ellos. Él no es un comandante tirano, bueno, puede que sí. Pero también es un amigo», cuenta Jude Law ante la incrédula mirada de Chan. «Él sigue pensando que es uno de los buenos. No le hagas mucho caso», contesta ella. Lo cierto es que tanto Yon-Rogg como Minerva están convencidos de que están en el «lado correcto». «Los Kree y los Skull han estado involucrados en una dura y larga guerra que la gente empieza a olvidar quién hizo qué a quién y es muy difícil ver las cosas con perspectiva. Además, para los Kree nosotros (los miembros de la Armada Imperial Kree) somos héroes», añade Chan.

Héroes o no, lo que realmente nos ha sorprendido es el toque (aún más) femenino que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha querido darle a «Capitana Marvel». Parece que no tenían suficiente con presentar a la superheroína más fuerte del MCU (y la más que probable salvadora de los Vengadores). Anna Boden y Ryan Fleck, directores y guionistas de «Capitana Marvel», han cambiado de sexo a Mar-Vell, de quien Carol Danvers se enamora perdidamente en los cómics.

«Una de las grandes cosas de Marvel Studios y de MCU es que te dan libertad para coger la esencia de los personajes en los cómics, para crear tu propia historia alrededor de ellos y conectarlos con el MCU. No tienen que ver necesariamente con lo que ocurre en los cómics. Una de las cosas divertidas de Capitana Marvel es que nosotros pudimos coger detalles que nos encantaban de los cómics y compaginarlos para crear una historia única, la que aparece en la película», reflexiona la directora Boden.