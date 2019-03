Capitana Marvel y las heroínas que destrozan los estereotipos machistas

Actualizado 05/03/2019 a las 20:00

«Su principal superpoder es ser mujer». La imagen que las superheroínas tenían en el imaginario colectivo han cambiado en los últimos tres años gracias a, entre otras, la Wonder Woman de Gal Gadot. La heroína de DC consiguió dejar a un lado la imagen fílmica de compañera de batalla o damisela en apuros para convertirse en la verdadera protagonista, hito que pretende revalidar este viernes Capitana Marvel. «Estamos viendo cómo el universo cinematográfico de Marvel (más conocido como el MCU) está poniendo a personajes femeninos fuertes en primer plano y no solo porque sean femeninos sino porque tienen una historia que contar y están rodeados de otros grandes personajes», explicó durante la presentación de «Black Panther» a ABC Letitia Wright, la encargada de dar vida a Shuri, la princesa de Wakanda y responsable del desarrollo tecnológico del país.

Algunas de estas superheroínas ya aparecieron en los primeros números de Marvel y DC, publicados a finales de los años 30 y principios de los 40. Sus carismáticos caracteres y sus capacidades sobrenaturales cautivaron a los lectores de las franquicias, pero su representación parecía limitarse al universo de los cómics. Aun así hubo una que consiguió hacerse con un hueco entre los héroes más mediáticos, justo al lado de Batman. Catwoman, que ha sido interpretada por Michelle Pfeiffer, Halle Berry y Anne Hathaway, además de poner en más de un aprieto a Gotham, se posicionó como el ejemplo a seguir para todas las niñas que soñaban con ser más guerreras que princesas. «Cada vez hay más personajes y eso se nota. Mera (“Aquaman”) ha sido mi oportunidad de formar parte del cambio», razona para ABC en un perfecto español Amber Heard, quien ha interpretado a la reina del mar en la última película de DC. «Estoy harta, imagino que como todas, de ver el mismo tipo de mujer en las películas. En el mundo del cine no hemos estado bien representadas, pero en el mundo de los cómics creo que era peor. Al menos esa era mi impresión hasta “Aquaman”. Mera no es como podemos esperar. No necesita que la rescaten, es su propia superheroína», añade.

[En qué orden hay que ver las películas de Marvel]

Incluso las propias actrices son conscientes del efecto que causa su trabajo en la sociedad al reflejar los cambios que esta está viviendo. «Es increíble ver algo tan refrescante y ver el éxito y el resultado que está teniendo», comenta Letitia Wright. Las heroínas han sabido contentar a las actrices que las interpretan y a los seguidores que querían verlas, y la taquilla es la mejor muestra de ello. «Wonder Woman», la última película protagonizada por una superheroína, se posicionó como el filme más taquillero de DC -con una recaudación de 724 millones de euros- hasta que llegó la nueva entrega de la franquicia: «Aquaman», que consiguió recolectar 1.000 millones de euros.

Ejemplos a seguir

Se han convertido en auténticas leyendas que consiguen reafirmar la fuerza femenina. Cada una de ellas tiene una identidad específica y marcada, semi-humanas y semianimales, como la Avispa, o mujeres con algo más que valor, como Viuda Negra, y cuentan con poderes que muchos otros superhéroes sueñan con tener. Sin embargo, muchas de estas superheroínas nacieron de personajes masculinos, como Supergirl, que fue inspirada en Superman, o Capitana Marvel, en Mar-Vell. Pese a contar con características y habilidades similares, estas mujeres han demostrado a lo largo de sus aventuras que son capaces de llevar las riendas o de convertirse en el aliado perfecto. Es decir, no solo se valen por sí mismas sino que también son capaces de romper cualquier estereotipo del que sean víctimas. «Y no siempre tienen que tomar la decisión perfecta. También podemos verlas evolucionar», reflexiona para este diario Brie Larson, protagonista de la última película de Marvel: «Capitana Marvel».

Aún no ha desaparecido el empeño de darles un toque de sensualidad que no siempre es necesario en los personajes masculinos. La israelí Gal Gadot aseguró que los prejucios y estereotipos siguen estando presentes. Un ejemplo de ello es que la actriz pudo haber perdido el papel por no tener suficiente pecho. Sin embargo, la directora Patty Jenkins consiguió que la superheroína no tuviera un cuerpo desproporcionado solo para tener más pecho.

¿Romance o no?

Otra cuestión que sigue causando polémica es por qué las superheroínas siempre tienen que enamorarse de otro héroe o por qué se le suele otorgar el papel pasivo en las relaciones. Ante la duda, y según los últimos adelantos de «Capitana Marvel», Carol Danvers no contará con una historia romántica, pero sí que mostrará la amistad con Maria Rambeau, una compañera del ejército interpretada por Lashana Lynch. «Creo que eso nos va a dar el coraje necesario para mirar alrededor y valorar los amigos que tenemos. Las nuevas generaciones van a disfrutar el poder señalar la pantalla y decir: “Mira, son como tú y yo, han vivido algo parecido a lo que nosotras”. Creo que es muy importante para los jóvenes ver y disfrutar de una amistad como esta. Yo no pude hacerlo, pero vamos a hacer que eso cambie», asegura orgullosa la actriz en la presentación de la película.

Pero no todos opinan igual. La Bruja Escarlata (Elisabeth Olsen) sí que mantiene una relación con Visión. «Siempre hay personas que están cuestionando por qué hay un romance, pero creo que es de lo más bonito que ha habido en una historia desde que empezamos a contar historias. Amor, relaciones, lealtad, pasión… Me siento afortunada de que decidieran mantenerla porque eso nos incluye a los dos y nos trata como iguales. No necesitamos ser rescatados por el otro, así que me siento simplemente parte del equipo, como una más», concluye Olsen.