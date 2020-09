Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía 2020 El jurado ha valorado su trayectoria de más de tres décadas abriendo nuevos caminos en el cine español El galardón está dotado con 30.000 euros

Isabel Coixet ha sido distinguida por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Cinematografía 2020. La cineasta es la cuarta mujer en los últimos cinco años que se hace con el prestigioso reconocimiento, y la segunda directora que lo logra en los 40 años de historia del galardón.

El jurado ha destacado su trayectoria, de más de tres décadas, que «abre nuevos caminos en el cine español» y «su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo». El premio se une a la Medalla de Oro de las Bellas Artes que recibió en 2009. Además, es la mujer con más premios Goya a sus espaldas, ocho en total, y el pasado marzo fue nombrada Embajadora Honorífica de la Marca España.

«La verdad es que puedo decir que no me lo esperaba», apunta Isabel Coixet al teléfono con ABC apenas unos minutos después de conocer la noticia. «Cuando me han llamado del Ministerio y he visto un número de esos tan largos, he pensado que sería de alguna compañía de seguros y he estado a punto de no cogerlo. Pero al final lo he hecho y me he llevado un alegrón», se felicita la directora de títulos como «La vida secreta de las palabras» o «La librería».

El acto de entrega se celebrará durante la mañana del primer sábado del festival de cine de San Sebastián, que este año cae el 19 de septiembre. En las últimas cinco ediciones, el Premio Nacional de Cinematografía ha recaído en el director Fernando Trueba (2015), la actriz Ángela Molina (2016), el actor Antonio Banderas (2017), la productora Esther García (2018) y la cineasta Josefina Molina (2019).

Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía 2020 por “abrir nuevos caminos en el cine español” y “su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo”. @culturagob premia a la cineasta catalana, que tiene pendiente de estreno Nieva en Benidorm pic.twitter.com/yfL7sQCcdR — Academia de Cine (@Academiadecine) September 4, 2020

