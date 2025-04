Hablamos con Bella Thorne, la chica Disney que se salió del camino para explorar el mundo Tras saltar a la fama con 'Shake It Up’ allá por 2010, y tras renunciar a su carrera en Disney para pasarse a la industria del porno, ahora prueba suerte en la música En las canciones y los vídeos de ‘Phantom’ y ‘Shake It’ sigue jugando con la provocación

La actriz, modelo, cantante y directora estadounidense de 23 años Bella Thorne fue un icono Disney, una de esas niñas criadas dentro de la multinacional para ser la aspiración con la que soñaban el resto del mundo. Pero Bella se cansó. Rompió con todo cuando apenas había dejado de ser una adolescente y empezó a rondar la industria del cine para adultos (rodó una película pornográfica) y sus fotos eróticas en la red social Onlyfans le hicieron ganar un millón de euros nada más abrir su perfil. Ahora prueba suerte en la música, donde lanza ‘Phantom’, una nueva canción con la que explora su sexualidad y aboga por «los derechos de las mujeres».

«Se necesita mucho tiempo para hacerse respetar», dice la artista en una entrevista con ABC. «Te encuentras con mucha gente que te empuja hacia abajo y te dice que eres esto, o aquello… Y se siente como un cuchillo en la oreja. Sólo hace falta, literalmente, una persona que diga: ‘Oye, espera un momento, Bella Thorne se está haciendo a sí misma, está haciendo cosas buenas, está defendiendo lo que es bueno para ella’. Una persona. Y todos los demás añaden: 'Es verdad, la queremos'”. Todos siguen el tren y quieren subirse y estar de acuerdo. Ni siquiera entiendes lo que sientes cuando eso sucede», continúa la chica Disney que se salió de los railes que la vida le tenía preparado. «Las redes sociales y la contracultura funcionan, pero a mí me costó mucho tiempo luchar mientras la gente decía tonterías. Y de repente me quieren. Me alegro de que alguien lo vea ahora», remata.

Hablamos con Bella Thorne, que desde que saltara a la fama con la serie infantil ‘Shake It Up’ (2010) no ha dejado de protagonizar titulares. Hace una decada Thorne triunfaba junto a Zendaya , hoy rapea canciones que arrasan en You Tube millones de visitas. Bella Thorne por fin triunfa a lo grande en la industria musical sin renunciar a sus coqueteos con todo lo que supone explorar su cuerpo en público. A sus 23 años acaba de comprometerse con el italiano Benjamin Mascolo y canta sobre ello en su nuevo tema titulado ‘Phantom’. El tema sigue a ‘Shake It’, con la que desató la polémica. Su clip, en el que Thorne aparecía besándose con la estrella del porno Abella Danger , fue retirado brevemente por YouTube tras su publicación.

Su hermana siempre ha estado a su lado...

Jenny es la persona más importante. Realmente es mi todo, la única persona en la que puedo confiar para que me dé toda su opinión sin ofenderme. Ha sido mi protectora durante mucho tiempo. Completamos las frases de la otra todo el tiempo y siempre estamos pensando en lo mismo. Ni siquiera tenemos que hablar.

Viene de una familia latina. ¿Se identifica con nuestra cultura?

Definitivamente. La cultura latina es una gran parte de mi vida, siempre lo ha sido y siempre lo será. Está en mi sangre. Me encanta. Quiero encontrar más formas de celebrar mi cultura, mi padre, su familia. Durante el resto de mi vida, encontraré formas de hacerlo y de conocer a la comunidad latina porque hay más cosas que nos unen que las que nos separan.