El doble desnudo de la exchica Disney Bella Thorne en Instagram: «¿Fue porque sufrí abuso toda mi vida?»

Bella Thorne, que saltó a la fama como «chica Disney» gracias a su trabajo en la serie «Shake It Up», sorprendía recientemente a sus seguidores al ponerse al otro lado de la cámara para rodar «Her & Him», una película pornográfica que se estrenará en Pornhub.

La joven actriz y directora ha querido usar su perfil de Instagram para compartir una serie de imágenes en «topless» junto a varias poesías y textos íntimos. En uno de ellos, Thorne confiesa que tuvo una infancia marcada por abusos.

«No puedo aceptarme a mí misma. Por alguna razón en mi cabeza no soy lo suficientemente buena. No soy lo suficientemente buena para él o ella o para cualquier otra persona. Y si no es él, busco al "siguiente" él o ella. ¿Por qué no puedo buscar al siguiente yo? Encuéntrame y acéptame. ¿Fue porque abusaron de mí toda mi vida? ¿Expuesta al sexo a una edad tan temprana es todo lo que sé ofrecer al mundo? ¿O es porque fui criada para pensar que no era lo suficientemente buena?».

Thorne también habla de su necesidad de validación de todo el mundo, «pero sobre todo de los hombres». «Todo el mundo me dice que me quede soltera, que esté sola y sea feliz. Pero todas esas cosas me suenan jodidamente aterradoras. Todo lo que quiero es a él. Quiero que me abrace, que me ame, que me diga que está bien, que me mire a los ojos y me diga que soy aceptada».

«Her & Him» está protagonizada por Abella Danger y Small Hands y mostrará «la relación entre un hombre y una mujer y su lucha por encima de la dominación», según explicó Thorne.

«Si creéis que el porno es incómodo, siento que te sientas incómodo, pero no hagas a la otra gente sentir incómodo por no estarlo», añadía. La película se estrenará durante el «The Oldenburg Film Festival», que se celebrará en Alemania entre el 11 y el 15 de septiembre.