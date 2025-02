El gran cine vuelve a la gran pantalla

Decía Tarkovski, subido a su propio misticismo, que el hombre va al cine «por el tiempo fugado, perdido o aún no obtenido». A ampliar la experiencia de su vida, a vivir otras biografías, a vestir otras pieles. Es una verdad como un templo, como también ... es verdad que normalmente alguien paga una entrada para ver una buena película, simple y llanamente, o al menos una que aparente serlo. El estreno del remake de ‘ Dune ’, el próximo 17 de septiembre, marca un nuevo comienzo para la industria, que de aquí al final de año sacará a desfilar a sus grandes estrellas después de un periodo de barbecho forzado por el virus y la nueva normalidad, que ya va oliendo a vieja. Vuelven Steven Spielberg, Ridley Scott y Clint Eastwood, nada menos, así como Chloé Zhao, Paul Verhoeven o Kenneth Branagh, entre muchos otros. En fin, gran cine para la gran pantalla.

Todo empieza, decíamos, con la ciencia ficción de ‘ Dune ’, un planeta desértico filmado por el talentoso Denis Villeneuve , que toma el relevo del lisérgico David Lynch y su versión de 1984. La cinta, claro, tiene un reparto de quitar el hipo (Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem y Zendaya), y ha sido bien recibida en el Festival de Venecia. Dicen que llega en un momento adecuado, pues la historia que escribió Frank Herbert nos habla de un mundo deshidratado y azotado por la yihad de la religión fremen. No será este el único clásico del género rescatado (pertinentemente) del olvido. El 22 de diciembre Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, que son más viejos pero posan igual de serios, se enfundarán por cuarta vez sus ropajes negros en ‘ The Matrix Resurrections ’, dirigida por Lana Wachowski . Poco se sabe de su argumento, salvo que es una secuela. Miramos al futuro, sí, pero con nostalgia.

Hay quien sospecha que Clint Eastwood ya solo se busca papeles en los que estar sentado cuanto más tiempo mejor, y puede que haya algo de cierto en eso. A sus noventa y un añazos el cineasta y actor se presenta con ‘ Cry Macho ’, una road movie (no puedes conducir de pie) en la que interpreta a una estrella del rodeo retirada que tiene que ir a México a buscar al hijo de un antiguo jefe para alejarlo de su madre alcohólica. Kilómetros y kilómetros de carretera, un choque generacional y esa robustez como de otra época: nada nuevo bajo el sol, ni falta que hace. «Solía ser muchas cosas, pero ya no las soy», sentencia Eastwood en el tráiler, con su eviterno sombrero de cowboy. Hay gente que vive estupendamente en el crepúsculo... El filme se estrenará el 24 de septiembre, y compartirá cartelera con ‘ Respect ’, el biopic de Aretha Franklin protagonizado por Jennifer Hudson. Como no han invertido mucho en el nombre, suponemos que esperarán repetir el éxito de ‘Bohemian Rhapsody’ o ‘Rocket Man’.

Todo termina cansando, hasta los oficios millonarios. Daniel Craig ya nunca volverá a ser James Bond. Su despedida se llama ‘ Sin tiempo para morir ’ (1 de octubre), y la dirige Cary Joji Fukunaga, que saltó a la fama con la primera y deslumbrante temporada de ‘True Detective’. Ahora contará la peripecia de un Bond jubilado en Jamaica que, oh sorpresa, tiene que interrumpir su descanso para aceptar un gran caso. A la espera de lo que suceda ahí, a Craig lo recordaremos como el 007 más primitivo y más viril, un hombre capaz de desfibrilarse a sí mismo en ‘Casino Royal’ y de abandonar el Dry Martini mezclado no agitado por una simple Heineken, siempre con su cara de agente del KGB. Ese fin de semana también se estrenará ‘ Benedetta ’, de Paul Verhoeven , a quien le debemos ‘Robocop’, ‘Instinto básico’ y tantas otras cosas. Se trata de un drama de época en el que seguiremos los pasos de una monja homosexual en un convento italiano del siglo XVII.

Ridley Scott , que no necesita presentaciones, se presenta el 15 de octubre con ‘ Duelo final ’, otra película de época que nos retrotrae, irremediablemente, a su mítica ‘Los duelistas’. Ambientada en la Guerra de los Cien Años, contará la historia del último duelo legal a muerte consentido por el rey. Hay dos amigos y una mujer, cómo no, y tres intérpretes de altura: Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer. Scott, por cierto, nos regalará otro trabajo el 26 de noviembre. Entonces estrenará ‘ La casa de Gucci ’, que narra el asesinato del nieto del fundador de ese legendario imperio de la moda. Ahí va la lista de estrellas, para quien tenga dudas: Lady Gaga (que le ha cogido el gusto a la actuación), Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek.

No faltarán en esta cosecha los superhéroes y los supervillanos. Tenemos a Tom Hardy en ‘ Venom: habrá matanza ’ (15 de octubre), y a Tom Holland y Benedict Cumberbatch en ‘ Spider-Man: No Way Home ’ (17 de diciembre). Chloé Zhao , gran triunfadora de los Oscar 2020 con ‘Nomadland’, se ha pasado a las superproducciones de Marvel con ‘ Eternals ’ (5 de noviembre). Habrá sitio, además, para una (otra) secuela mítica: ‘ Cazafantasmas: más allá ’, que llegará el 3 de diciembre con el maestro del indie. Jason Reitman (‘Juno’, ‘Up in the air’), a los mandos. Otro tótem del cine cool, Wes Anderson , que ha revolucionado Chinchón con su nuevo rodaje, llegará a las salas el 29 de octubre con ‘ La crónica francesa ’, que despertó críticas dispares en el exquisito Festival de Cannes. Por cierto: ‘ Titane ’, la ganadora de la Palma de Oro, podrá verse en la gran pantalla a partir del 8 de octubre.

En el pintoresco y cada vez más pintón Festival de Venecia el italiano Paolo Sorrentino ha causado furor con ‘ Fue la mano de Dios ’, un proyecto que ha necesitado de décadas de digestión y en el que ha dejado de lado sus excesos barrocos para resumir el trauma de su adolescencia en Nápoles: la muerte de sus padres, de la que él se libró por la casualidad y el fútbol. Aunque se estrenará en Netflix, en diciembre, es uno de los títulos imprescindibles de lo que queda de 2021. Lo mismo ocurre con el western ‘ El poder del perro ’, de Jane Campion , que aterriza en la plataforma el 1 de diciembre.

Igual que Sorrentino, Kenneth Branagh ha decidido explorar su intimidad en ‘ Belfast ’ (19 de noviembre), una obra semiautobiográfica que relata la infancia de un niño en los años sesenta en la capital de Irlanda del Norte. Tras su calurosa acogida en el Festival de Telluride ya se comenta que puede ser un serio candidato al Oscar. Otro veterano actor que también disfruta detrás de las cámaras, Sean Penn, no ha tenido la misma suerte con ‘El día de la bandera’ (22 de octubre), que ha sido azotada por la crítica, a la que no le ha gustado su padre de familia metido a atracador de bancos y estafador para salvar a su hija. Mejor pinta tiene ‘ The Card Counter ’, el regreso de Paul Schrader , programado para el 31 de diciembre. En él nos muestra a un atormentado veterano de la Guerra de Irak condenado al póker (Oscar Isaac). Es un ser meticuloso y roto y lleno de culpa, muy trágico, muy de Schrader.

A Steven Spielberg sus fans llevaban décadas pidiéndole un musical, y a sus 74 años el cineasta ha decidido, al fin, lanzarse al género. Lo ha hecho, además, metiéndole mano a un clasicazo, ‘ West Side Story ’ (10 de diciembre), que huele a éxito. La historia es de sobra conocida: dos bandas callejeras de Nueva York se enfrentan por un amor igual que los Montesco y los Capuleto, y mientras tanto cantan y bailan, porque la vida es corta. Hay mucha expectación por ver lo que ha hecho el Rey Midas de Hollywood con ese material. Lo que nos gusta un Shakespeare.