La actriz Anne Heche muere a los 53 años tras un accidente de coche y estar en coma

Tenía 53 años y dos hijos de padres diferentes la actriz estadounidense Anne Heche (Aurora, Ohio), en coma desde hace una semana tras sufrir un doble accidente de tráfico que acabó en un incendio. Según avanza la agencia de noticias internacional Reuters, la intérprete ha muerto finalmente este viernes 12. 'The Guardian' también ha comunicado el fallecimiento, corroborado por su familia. Sus más allegados ya confirmaron el jueves 11 a última hora su muerte cerebral y su decisión de desconectarla de la respiración asistida a la espera de saber qué órganos podían ser donados, cumpliendo así el deseo de una intérprete cuya realidad superó con creces a la ficción y cuyo apellido suizo salió en multitud de películas y series de televisión, pero también copó portadas de revistas y titulares de páginas webs sensacionalistas.

Porque Anne Heche fue novia durante tres años y medio, entre 1997 y 2000, de la actriz y presentadora Ellen DeGeneres (64), la primera en salir del armario en Estados Unidos durante el horario de máxima audiencia. Fueron, a las puertas del nuevo milenio, la pareja gay oficial de América e incluso las recibió su presidente, Bill Clinton, en la Casa Blanca.

En 2001, durante una entrevista con la periodista Barbara Walters y a propósito de la autobiografía que había escrito en tan solo seis semanas y titulado pertinentemente 'Llámame loca', habló de su enfermedad mental, de su otra personalidad llamada Celeste, que creía ser una reencarnación de Dios, y de sus malos hábitos («Bebí. Fumé. Me drogué. Tuve relaciones sexuales con gente») tras ser violada, de niña, por su padre, Donald, pastor y homosexual, que murió de sida a principios de los años ochenta. La madre de la actriz, Nancy (85), también escribió sus memorias y en concreto sobre cómo sufrió aquel mediático noviazgo, pues nunca aceptó la orientación sexual de su hija y creyó que podía reconvertirla. Aquel 2001, Anne Heche conoció al cámara Coleman Laffoon, con quien tuvo su primer hijo.

Anne Heche y Ellen Degeneres, en 1999 ABC

Conocida por películas de los años noventa como la comedia romántica de aventuras 'Seis días y siete noches' (dirigida por el también fallecido este año Ivan Reitman y protagonizada junto a Harrison Ford como una periodista neoyorquina y un piloto de avioneta que aterrizan forzosamente en una isla desierta) y el drama criminal 'Donnie Brasco', como la esposa de un infiltrado del FBI (Johnny Depp) en la mafia, Anne Heche estaba conduciendo el pasado viernes 5 de agosto por la mañana, en Los Ángeles (Estados Unidos) cerca de su casa, cuando se estrelló con su coche contra una casa de dos plantas, lo que provocó un grave incendio, pero ningún herido.

Hicieron falta 59 bomberos para apagar el fuego y sacarla del vehículo. La intérprete, según algunas publicaciones, podría haber estado conduciendo a gran velocidad y bajo los efectos de alguna sustancia. Fue su segundo accidente de tráfico aquella mañana, pues poco antes se había estrellado contra el garaje de un bloque de pisos. En el año 2000, tras su ruptura con Ellen DeGeneres , fue hospitalizada tras entrar en la vivienda de unos desconocidos, ducharse, calzarse unas pantuflas e intentar convencer a los niños de ir al cielo en una nave espacial.

Harrison Ford y Anne Heche, en ''Seis días y siete noches' ABC

Anne Heche sufrió quemaduras y fue trasladada al hospital ya en condición crítica. Rápidamente se publicaron en internet vídeos y fotografías del momento posterior al choque. Su expareja, el también actor Thomas Jane (con quien la actriz protagonizó la serie de HBO 'Hung' como un matrimonio divorciado pero bien avenido), aseguró que, aunque intubada, el pronóstico era favorable. En pleno rescate, ella había hablado con los bomberos.

El primer parte médico, adelantado por su propio representante, era que su estado era estable. Sin embargo, al principio de esta semana, se confirmó que la actriz estaba en coma y que no iba a recuperar el conocimiento. Además de las quemaduras, que requerían ser operadas, Anne Heche necesitaba ventilación mecánica tras sufrir una grave lesión pulmonar.

Anne Heche, en 'Donnie Brasco' ABC

Anne Heche se hizo conocida a nivel mundial a finales de los años noventa gracias a películas como 'Seis días y siete noches' y 'Donnie Brasco' y otras, de menor calidad, como 'Volcano' (1997), 'Sé lo que hicisteis el último verano' (1997) y la 'Psicosis' (1998) de Gus Van Sant, donde se atrevió a 'resucitar' a Marion Crane . En 1997, compartió un cartel de infarto en la sátira política 'La cortina de humo': Dustin Hoffman, Robert De Niro, Woody Harrelson, William H. Macy, Kirsten Dunst... Ella interpretó a la asistente del presidente de Estados Unidos, acusado de haberse insinuado a una menor de edad dentro del despacho oval.

Anne Heche y Robert De Niro, en 'La cortina de humo' IMDb

Heche , la más pequeña de cinco hermanos (uno murió poco después de su padre tras estrellar su coche contra un árbol; otra murió de cáncer), empezó su carrera en televisión con 18 años como una de las protagonistas de la longeva telenovela del canal NBC 'Another World'; se trataba de un personaje ya conocido por el público e interpretado anteriormente por otra actriz.

La peculiaridad del papel es que tenía una gemela idéntica. Heche trabajó en aquel serial entre 1987 y 1991; fue nominada por dicho rol en dos ocasiones al premio Emmy y ganó uno. Como otras compañeras de profesión, Anne Heche regresó a la televisión tras una carrera cinematográfica repleta de cintas comerciales pero que nunca despegó. En 2002 protagonizó la película 'John Q' junto a Denzel Washington; en 2004, 'Reencarnación', junto a Nicole Kidman (hizo de su hermana) y en 2016, el filme independiente 'Catfight' junto a Sandra Oh .

Anne Heche interpretó a la víctima Marion Crane en la adaptación de 'Psicosis' de Gus Van Sant ABC

Heche ya había hecho cameos en comedias televisivas de gran éxito como 'Murphy Brown' (1991) y 'Ellen' (1998), pero su primer papel de mayor recorrido fue en la cuarta temporada de otra comedia, 'Ally McBeal' (2001), como novia de uno de los abogados protagonistas. Después apareció durante diez episodios en la serie 'Everwood' (2004-05), como la mujer de un paciente del médico protagonista.

Durante una época, lo único que rodó fueron películas para televisión de mala prensa; por una de ellas,'La decisión de Gracie' (2004), fue nominada al Emmy por su papel de madre drogadicta que no cuida a sus hijos. En 'Nip/Tuck' (2005), sobre dos cirujanos plásticos, hizo de una joven mafiosa que quiere cambiar de cara e identidad.

La actriz siempre expresó su deseo de ser la gran estrella de su propia 'sitcom' (comedia de situación). Así sucedió entre 2006 y 2008 cuando interpretó en 'Men in Trees' a una psicóloga de parejas. Allí conoció al actor y coprotagonista James Tupper, con quien tuvo su segundo hijo. Tras su cancelación, reapareció en otra comedia, esta vez para HBO y producida por Alexander Payne, 'Hung' (2009-11)’, en la que interpretaba a la exmujer del protagonista (Thomas Jane), un entrenador de instituto que se hace prostituto tras quedarse en paro.

En 2013 volvió a liderar una comedia, 'Save me', como una mujer que, tras casi morir ahogada por un sándwich, se convierte en la mensajera de Dios. La serie fue cancelada a las semanas. La misma mala suerte corrió con otras ficciones como 'Aftermath' y 'Brave' . En los últimos años, salía de vez en cuando en 'Chicago P.D.', sobre policías, y 'All Rise', sobre abogados. Tiene pendiente de estreno la serie de HBO 'The Idol'.

Anne Heche y Thomas Jane, en la serie 'Hung' HBO

En 2020, fue una de las concursantes del programa de baile 'Dancing with the Stars', donde finalmente habló sobre su relación con Ellen DeGeneres y el impacto negativo que tuvo en su carrera: «No trabajé durante diez años para una película comercial».

