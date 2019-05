Elton John se da un baño de masas en el estreno mundial de su biopic

Actualizado 17/05/2019 a las 21:58

Después de meterse en la piel de Elton John y de abrazarle llorando ante un público entregado en el estreno mundial en el Festival de Cannes de «Rocketman», Taron Egerton se atrevió a cantar a dúo con Sir Elton John en la fiesta posterior que Paramount celebró en la playa del hotel Carlton sobre la Croissette. Tras la fiesta, el actor apareció ayer emocionado en la rueda de prensa pidiendo a los asistentes que no comparasen su película con «Bohemian Rapsody» porque eran animales diferentes. «Ese filme es un unicornio, me siento orgulloso de que mi interpretación se compare con la de Rami Malek, pero somos dos animales distintos».

Egerton presta su voz a Elton John en «Rocketman», el filme de Dexter Fletcher que llega al Festival fuera de competición. «Todavía me cuesta explicar el proceso para crear el personaje. Debo confesar que me enamoré de Elton para poder interpretarlo. Conmigo fue amable y cariñoso y eso es lo que necesitaba para respirar dentro de esta historia», confesó el actor, nervioso ante los periodistas. Fue precisamente Elton John quien le escogió para protagonizar un papel que retrata los primeros compases de su vida y que no esconde ni censura momentos oscuros de su pasado. «Por supuesto que me escogió él, es el productor, igual que David Furnish y Matthew Vaughn, director de “Kingsman”, que me conoce muy bien. Elton fue clave para que yo recibiera esta oportunidad y me ha llevado de la mano en su aventura», admitió el actor británico. «Taron ha hecho un trabajo increíble, aún ahora no puedo creerlo, pero, más que nada, cuando veo la película no veo a un actor, me veo a mí mismo y eso es extraordinario -confiesa Elton John-. Ha dado un mil por ciento en esta interpretación y no puedo agradecérselo lo suficiente. Nos conocimos en “Kingsman 2”, pero ahora le adoro por haber interpretado parte de mi vida. Quiero agradecérle porque es un actor extraordinario».

«Rocketman» narra el ascenso de Elton John y muestra tanto sus momentos de gloria como sus dificultades. La proyección, que tuvo lugar en presencia del director, Dexter Fletcher, y el actor Taron Egerton, terminó con una ovación de cuatro minutos del público puesto en pie que conmovió a los protagonistas. Se ve que el público siente debilidad por los biopics de las estrellas de la música.

Rodaje memorable

«Rocketman» cuenta también con la actriz Bryce Dallas Howard, que interpreta a la madre de Elton John en la película: «Cuesta mucho que la gente vaya al cine estos días con la gran oportunidad de entretenimiento que tienen en casa. Creo que hablo por todo el equipo cuando digo que “Rocketman” fue un rodaje maravilloso, memorable. Las historias sobre músicos nos recuerdan lo que representa el mundo del espectáculo. Estoy convencida de la demanda que hay por buenas narraciones. Hay que ir en grupo a ver este filme y disfrutarlo».

Desde «Rocket Man», que da título al filme, por él pasan muchos de los temas míticos de Elton John, como «Your song», «Don’t Go Breaking My Heart», «Honky Cat», «Don’t Let the Sun Go Down On Me», «Goodbye Yellow Brick Road», «I Want Love» o «I’m Still Standing». «Teníamos un catálogo de canciones y textos extraordinarios y teníamos la libertad de hacer lo que quisiéramos», explicó Fletcher sobre unos temas que forman parte de los diálogos de la película.