El apoyo de Álex de la Iglesia a José Sacristán tras los insultos de «facha» al actor

«Patético», «fachorro»... fueron algunos de los adjetivos que en redes sociales se atribuyeron al actor José Sacristán (82) tras las declaraciones que realizó este fin de semana en «La sexta noche» durante su entrevista con el periodista Hilario Pino . «Algunas secuencias de la Transición quedaron realmente bien», comentó el intérprete en directo, que tiró de metáfora considerándose un «figurante» en la Historia de España. Enfadado y entristecido, calificó de «siniestros» a «personajes como Corinna y Villarejo» en alusión a los últimos acontecimientos que rodean a Casa Real y Don Juan Carlos.

El presentador condujo la conversación con Sacristán (hijo de un «militante comunista de toda la vida», él mismo recordó) hacia su más que explícito apoyo al Gobierno de coalición. Sin embargo, el actor de «Alta mar» y «Velvet» habló del «cierto afan de protagonismo» y «la impaciencia de mal aprendiz» de Pablo Iglesias . El actor sostuvo minutos antes que la Monarquía no está «en cuestión» en estos momentos y que la figura del Rey Felipe VI no está «amenazada» y contradijo las palabras de Iglesias a favor de la república: «Yo no veo [ese futuro] próximo en absoluto».

José Sacristán analiza la situación de la monarquía desde el sentido común, expresa lo que piensan millones de españoles.

Por no seguir el relato frentista de Pablo Iglesias lo llaman "facha".

¿Ahora la libertad de expresión solo se aplica a la izquierda?pic.twitter.com/MgNoiTi81J — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 9, 2020

Sus declaraciones no sentaron bien entre algunos usuarios de Twitter, que llegaron a tildar de «facha» al intérprete. Pablo Echenique , sin embargo, desmintió en Twitter que dichos ataques procedieran de Podemos.

De todos modos, esos insultos resultan incomprensibles para el cineasta Álex de la Iglesia , que en la medianoche del domingo publicó varios tuits en defensa de Sacristán. «Mirad, su mirada: es el Cine Español. Con orgullo, aunque se nos repudie y menosprecie. Ese, que no es el americano, ni siquiera europeo. El malo. La españolada. Esa es su mirada. Ese dolor es el mío. Y el de todos los que trabajamos en esto. Tened ahora el coraje de repudiarlo. Yo estoy con José Sacristán en todo momento y situación. Porque daría mi brazo derecho por tener la mitad de talento que él y el izquierdo por haber vivido la décima parte que él. Si me dedico al cine es por personas como él. Si intento ser honesto es por parecerme a él».

Yo estoy con José Sacristán en todo momento y situación. Porque daría mi brazo derecho por tener la mitad de talento que él y el izquierdo por haber vivido la décima parte que él. Si me dedico al cine es por personas como él. Si intento ser honesto es por parecerme a él. — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) August 10, 2020