Suscríbete a
ABC Cultural
US Open
Cuenta atrás para el Alcaraz - Djokovic: horario y dónde verlo

La Mostra de Venecia se despide con Armani en la memoria y un León de Oro que parece tener nombre

Todos los pronósticos apuntan a 'La voz de Hind', la película tunecina que ha conmovido al Lido con la voz de una niña palestina acribillada a balazos en Gaza

El festival clausura mañana su 82ª edición entre homenajes al estilista fallecido y los primeros premios colaterales, que refuerzan las quinielas

'La voz de Hind', la niña palestina tiroteada por el Ejército israelí que conmueve al Festival de Venecia 

De izquierda a derecha, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Kaouther Ben Hania, Motaz Malhees y Clara Khoury posan en la alfombra roja antes de la 'premiere' de 'La voz de Hind' en la Mostra de Venecia
De izquierda a derecha, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Kaouther Ben Hania, Motaz Malhees y Clara Khoury posan en la alfombra roja antes de la 'premiere' de 'La voz de Hind' en la Mostra de Venecia Afp
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se pone el broche de oro este sábado a un festival que ha vivido con intensidad, polémica y emoción cada una de sus jornadas. Casi todos los pronósticos apuntan a que el León de Oro de la 82ª Mostra de Venecia tiene ya ... dueño, 'La voz de Hind', de la tunecina Kaouther Ben Hania. La película reconstruye, a partir de los audios originales, los últimos momentos de la niña de cinco años, atrapada en un coche acribillado por soldados israelíes. No hubo rescate posible. El filme se ha convertido en el fenómeno de esta edición. Sus 23 minutos de ovación en la Sala Grande, un récord en la historia del festival, y los premios colaterales que ya ha recibido la han colocado como la clara favorita al primer galardón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app