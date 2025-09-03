'La voz de Hind', la niña palestina tiroteada por el Ejército israelí que conmueve al Festival de Venecia

Suscríbete a
ABC Cultural
La directora tunecina Kaouther Ben Hania posa con la cara de la niña asesinada y protagonista de 'La voz de Hind'
La directora tunecina Kaouther Ben Hania posa con la cara de la niña asesinada y protagonista de 'La voz de Hind' Afp
Corresponsal en Roma

En Venecia ha irrumpido una voz que ha conmovido a la Mostra: la de una niña de seis años que pide auxilio desde un coche tiroteado por el ejército israelí. 'La voz de Hind', de la directora tunecina Kaouther Ben Hania y producida por ... Joaquin Phoenix, compite por el León de Oro. El corazón de la película es la escucha. Se reconstruye, con los audios originales, la comunicación entre el centro de emergencias de la Media Luna Roja y una niña atrapada en Gaza. No hay imágenes del ataque ni subrayados: hay respiraciones, preguntas, instrucciones, silencios que se hacen largos y tensos. La cámara permanece casi siempre en el espacio de los operadores, donde la urgencia convive con la impotencia y el tiempo se vuelve un enemigo más. «La voz de Hind es la voz de Gaza que pide ayuda; el silencio es complicidad», dijo la directora en la rueda de prensa. En el Lido, la emoción fue inmediata. Y las lágrimas. Es seria candidata al León de Oro.

Ángel Gómez Fuentes

