Crítica de 'Elio' (***): Un gran Pixar espacial, pero no tan especial

A la compañía de animación Pixar se le suele pedir demasiado, probablemente porque nos ha acostumbrado a recibirlo. En una docena de películas, o más, ha llegado a una altura insuperable, a unas dosis de creatividad, emoción, diversión, gracia y aventura muy por ... encima de las expectativas que se tenían de los dibujos animados hasta que llegaron a ellos.

Las tres primeras de 'Toy Story', 'Up', 'Wall-e', 'Ratatouille', 'Del revés', 'Buscando a Nemo'… y varias más, son obras maestras de la historia del cine que han sabido entrar a lugares muy profundos e íntimos del ser humano y rastrear allí pasiones, sentimientos, modelos de conducta, atracciones y apegos que son territorio común, ya veces muy poco transitado, entre el niño y el adulto.

'Elio' es su última producción, una película extremadamente creativa y llena de imaginación y aventura sobre un niño y su viaje por el espacio al encuentro de otros mundos, otros personajes y otros modos de ser. La inventiva visual, la creación de escenarios insólitos, de paisajes cósmicos y de especies sorprendentes están a la altura del mejor Pixar, aunque quizás sea en el lado emocional donde 'Elio' se queda algo por debajo de esas expectativas a las que nos ha acostumbrado.

La simpatía de la aventura es irreprochable, y también lo es el trato y retrato de los asuntos habituales de Pixar, como los deseos de encajar, la inseguridad, la soledad, la necesidad de camaradería y fraternidad o el esfuerzo necesario para conseguir lo que te propongas. Es una película animada, divertida y positiva, y no existe el menor peligro de que a alguien no le guste. Gustará, sí, pero no tiene la pegada (el encanto, el arrebato interior, la revelación de algunos sentimientos ocultos, nacidos ahí…) de estas otras obras suyas gigantescas.

Es así, le pedimos demasiado a Pixar y nos acaba de entregar un magnífico espectáculo cinematográfico, con momentos de mucha diversión y otros de algún desgarro, con un absoluto y maravilloso control técnico, dinámico en sus figuras, fondos y movimientos. Y además, con una relación de amistad graciosa y hermosa entre el protagonista, Elio, y su amigo extraterrestre, Glordon, bien trabajada para la conquista del corazón del espectador. No hay, pues, el menor indicio de decepción en 'Elio', aunque se arrastra la intuición de que esta vez Pixar no ha explorado a fondo en las profundidades de la naturaleza de sus personajes, o no ha encontrado con ellos el dardo para acertar de lleno en la diana, o en la fibra.