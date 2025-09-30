Suscríbete a
ABC Premium

Sin acritud

Cornudo y 'apaleao'

La clase media andaluza recibe con agrado las rebajas fiscales de la Junta, por pequeñas que sean, porque está harta de ser la que paga siempre la fiesta y que encima la tachen de insolidaria

Ignacio Moreno Bustamante

Ignacio Moreno Bustamante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Adam Smith, gran gurú de la economía liberal -o del capitalismo, si lo prefiere-, defendía hace ya casi tres siglos en su libro 'La riqueza de las naciones' que cuanto menos interviniera el Estado en las cosas del comer, mejor que mejor. El mercado es ... capaz de regularse por sí mismo mediante la oferta y la demanda y los mandatarios políticos deben limitarse a garantizar la justicia, la seguridad y las infraestructuras básicas mediante el cobro de impuestos. Hoy podríamos añadir la educación y la sanidad. Se ve que en el último tercio del siglo XVIII la conciencia social era, por decirlo suavemente, distraída. En el lado opuesto podríamos colocar a Karl Marx y su 'Manifiesto comunista', en el que unas décadas más tarde aspiraba a cargarse la propiedad privada y construir una sociedad sin clases. A base de esquilmar a la clase media, claro. Perdón por tan simplista resumen de las dos corrientes sociales y económicas por las que llevamos siglos peleándonos. Discutiendo. Matándonos. Literalmente. Pero usted me entiende.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app