La reina de la demagogia

Montero habla de la sanidad andaluza como si nunca hubiera pasado por allí. Y el problema es que pasó

Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

La labor de oposición en la política española en general, desde hace ya algunos años, viene cargada de exageraciones, teatralidad y tics populistas que huelen a kilómetros a estafa o, como poco, a media verdad malintencionada. De eso no se ha salvado ningún partido. Pero ... la dinámica que atraviesa el PSOE andaluz desde que es teledirigido por la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, candidata a la Junta a tiempo parcial de viernes a domingo, es sencillamente esperpéntica a tenor del nivel demagogo que han adquirido sus argumentos contra el Gobierno regional del popular Juanma Moreno. Los errores del actual gabinete autonómico con los cribados del cáncer de mama han sido graves, groseros e inexcusables, tanto que han costado la cabeza, con razón, a quien lideraba la Consejería de Salud. Pero más allá de la lógica y necesaria crítica política de un oponente, el socialismo regional está lanzado a una carga sin sentido alguno de la medida, entre hiperbólica, chirriante y chabacana, fiel al aire histriónico de su jefa.

