Cádiz o Huelva, ambas son diferentes, con su propio carácter y personalidad, pero las dos son maravillosas

Daniel Ruiz

HAY muchas Sevillas en Sevilla, y, con perdón de los que eligen la Costa del Sol, dos playas. El sevillano que vive en el término municipal es el único que, posiblemente, acaba decantándose por gusto o capricho, pero para los que habitamos en la provincia ... o el área metropolitana, y mucho más aún desde que existe ese Monumento al Martirio llamado Puente del Quinto Centenario, seguramente el factor más determinante para elegir playa sea nuestro número de código postal. En Guajira playera, de su deslumbrante álbum La Contraçeña, Califato ¾ hacen un divertido recorrido por algunos de los destinos de litoral más populares de Andalucía, pero al sevillano que escucha le resulta insuficiente que solo se nombren los Caños e Isla Cristina. Son, en todo caso, dos playas muy características, que definen dos sensibilidades, dos concepciones, dos formas de ser y convivir con la costa.

