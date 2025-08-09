HAY muchas Sevillas en Sevilla, y, con perdón de los que eligen la Costa del Sol, dos playas. El sevillano que vive en el término municipal es el único que, posiblemente, acaba decantándose por gusto o capricho, pero para los que habitamos en la provincia ... o el área metropolitana, y mucho más aún desde que existe ese Monumento al Martirio llamado Puente del Quinto Centenario, seguramente el factor más determinante para elegir playa sea nuestro número de código postal. En Guajira playera, de su deslumbrante álbum La Contraçeña, Califato ¾ hacen un divertido recorrido por algunos de los destinos de litoral más populares de Andalucía, pero al sevillano que escucha le resulta insuficiente que solo se nombren los Caños e Isla Cristina. Son, en todo caso, dos playas muy características, que definen dos sensibilidades, dos concepciones, dos formas de ser y convivir con la costa.

Siendo como soy ciudadano aljarafeño, siempre he tendido, como toda la zona oeste del área metropolitana, a decantarme por las playas de Huelva. Algunos de los mejores recuerdos de mi vida están en lugares como Punta Umbría, Matalascañas o La Antilla. Igual debe ocurrirle con las playas de Cádiz a nuestros vecinos de Dos Hermanas, Utrera o Los Palacios. En cierto modo, esa vivencia acaba supurando una suerte de sensibilidad.

Este año, he tenido la oportunidad de alternar varios días, sin apenas intervalo de tiempo, en Matalascañas y en los Caños de Meca. Lo único parecido de ambas playas es que el mar se las está comiendo. Más allá de eso, las diferencias son sustanciales. Y no me refiero solo al tipo de arena o a la limpieza de las aguas, sino sobre todo a la filosofía, al estilo, al carácter. Me fascina, por ejemplo, la manera que tienen los veraneantes de Cádiz de afrontar los días de Levante, con una calma y paciencia que denotan una honda sabiduría. Ellos saben entenderlo, e incluso adaptarse a él y disfrutarlo. También me arrebata su dejadez, su predisposición al relajo. Aun incurriendo en el injusto riesgo de la generalización, las playas de Huelva tienen por lo general otro tipo de alegría, diría que más familiar, más ruidosa y desbordante. Y pueden decir lo que quieran, pero en Huelva encontrarás la misma calidad de atún que en Cádiz, además, por supuesto, de mejores gambas. Sin embargo, aunque en Punta Umbría puedes ver ponerse el sol, en ningún sitio lo verás igual que en la playa de Zahora.

No son mejores ni peores. No cabe la rivalidad porque ambas playas, las de Huelva y las de Cádiz, son tan únicas como diferentes. Cada una tiene sus encantos. Como sevillanos, a pesar del Puente del Quinto Centenario, tenemos la inmensa suerte de poder disfrutar de ambas a apenas una hora de distancia. Todo un regalo, teniendo en cuenta que se trata de dos de las mejores playas de España.