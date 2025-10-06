Suscríbete a
La Alberca

Un error muy grave

Es mentira que el fallo lamentable en el cribado se deba a privatizaciones, pero todo vale actualmente en política

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

EL «error muy grave» que el propio Juanma Moreno reconoce que se ha producido en el cribado del cáncer de mama en Andalucía obliga primero a corregir el protocolo y después a depurar responsabilidades. Hace bien el presidente de la Junta en reconocer el lamentable fallo de la sanidad pública andaluza y en poner soluciones inmediatas porque proteger la confianza en el sistema tiene que ser el primer objetivo político siempre. Pero cuidado con llevar el caso al debate ideológico o partidista con datos falsos porque se le puede acabar dando la razón a quien ha cometido el error. Desde que conocimos el fallo injustificable del SAS, se ha extendido el mantra entre los adversarios del PP de que esto se debe a la supuesta privatización de la sanidad que está llevando a cabo Moreno. Y eso es una mentira como un templo. Andalucía gasta en conciertos sanitarios privados el 4,4% del presupuesto total dedicado a Salud frente al 8,6% de la media de España. La Generalitat de Cataluña que preside el exministro de Sanidad, Salvador Illa, le dedica a las privadas el 22% de su presupuesto. Y Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha, todas ellas gobernadas por líderes socialistas, invierten entre el 5 y el 6,5%. Estos son datos, no relatos, ofrecidos oficialmente por el propio Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, en el cribado del cáncer de mama en Andalucía no cabe el sesgo ideológico. Lo que hay aquí es un problema muy grave de gestión que afecta a una cartera concreta del gobierno autonómico. Y lo más riguroso es preguntarse si es actual o histórico antes de sacar conclusiones definitivas.

