LA ALBERCA

La casa que pagarán tus hijos

Los sevillanos comprarán su primera casa a los 46 años, edad a la que ya deberían tener hijos adolescentes

Alberto García Reyes

ANTES podía pagar una casa un albañil y ahora no puede pagarla un arquitecto. Esta es la situación de la vivienda en estos momentos. Según el portal estadístico del notariado de España, los sevillanos se compran su primera vivienda a los 46 años y sólo ... el diez por ciento de las nuevas hipotecas las firman menores de 31 años. A esas edades es muy difícil aventurarse a crear una familia, por lo que la natalidad es sigue cayendo en picado y sólo la llegada de inmigrantes amortigua la quiebra demográfica. Los datos son demoledores porque, sobre todo, delatan la dejadez de la clase política, que sigue pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, que diría Churchill. Pero esta deriva sociológica, que exige reformas de mucha envergadura, tienen una consecuencia especialmente grave: el cambio de los usos y costumbres. Se habla mucho de la España vaciada en referencia al mundo rural, pero nadie analiza el vaciado de los grandes centros urbanos, que se han convertido en parques temáticos para el turismo mientras se puebla cada vez más el extrarradio.

