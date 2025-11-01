ANTES podía pagar una casa un albañil y ahora no puede pagarla un arquitecto. Esta es la situación de la vivienda en estos momentos. Según el portal estadístico del notariado de España, los sevillanos se compran su primera vivienda a los 46 años y sólo ... el diez por ciento de las nuevas hipotecas las firman menores de 31 años. A esas edades es muy difícil aventurarse a crear una familia, por lo que la natalidad es sigue cayendo en picado y sólo la llegada de inmigrantes amortigua la quiebra demográfica. Los datos son demoledores porque, sobre todo, delatan la dejadez de la clase política, que sigue pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, que diría Churchill. Pero esta deriva sociológica, que exige reformas de mucha envergadura, tienen una consecuencia especialmente grave: el cambio de los usos y costumbres. Se habla mucho de la España vaciada en referencia al mundo rural, pero nadie analiza el vaciado de los grandes centros urbanos, que se han convertido en parques temáticos para el turismo mientras se puebla cada vez más el extrarradio.

Sevilla es un ejemplo de libro. Su casco histórico ha sido cedido a los viajeros y la vida rutinaria se ha trasladado a los barrios y al área metropolitana, donde las viviendas se han encarecido en función del incremento de la demanda. Y en estos momentos sólo en algunas zonas muy concretas de Cerro Amate y Sevilla Este se puede encontrar un piso de 80 metros cuadrados por algo menos de 20.000 euros. A este precio es necesario tener 40.000 euros ahorrados para poder acceder a una hipoteca. Y el salario medio de los jóvenes menores de 35 años en la capital andaluza apenas llega a los 1.500 euros netos mensuales. La emancipación es una quimera.

También se ha complicado el acceso a la vivienda por herencia gracias a la mejora de la esperanza de vida, por lo que la única solución es el alquiler (compartido en muchos casos) o seguir viviendo en casa de tus padres. Y cuando por fin has conseguido tener un estatus económico estable, se te ha pasado el arroz. Adiós a la maternidad. Esto explica el incremento de mascotas. El año 2024 se cerró con 420.837 perros censados en la provincia frente a 406.997 menores de edad. No es una moda, es una alternativa en un contexto de absoluta penuria para los jóvenes, que se ven abocados a renunciar a la maravilla de tener hijos por razones biológicas y de abandono público. ¿Dónde están las políticas de conciliación familiar? Es decir, tenemos una ciudad desplazada hacia su cinturón urbano, sin viviendas asequibles para menores de 30 años y con parejas sin hijos que vivirán hipotecadas hasta los 75 años. Van a terminar de pagar sus casas con la pensión, a cuya caja van a tener que aportar principalmente los inmigrantes. Y es altamente probable que quienes hayan podido ser padres sólo puedan dejar en herencia las últimas cuotas de piso, que visto el panorama, tampoco es mal plan. Vivirás en casa de tus padres pagando su hipoteca. Mucho ánimo.