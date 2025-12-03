Suscribete a
Embusteras al descubierto

El archivo de la denuncia sobre la manipulación de la Junta andaluza en las pruebas de cáncer de mama revela la cascada de mentiras vertidas por la izquierda, que no debería quedar impune

La impunidad de la mentira puede tomar cuerpo, de nuevo, tras la decisión de la Fiscalía sevillana de archivar la denuncia contra la Junta de Andalucía por una supuesta manipulación de pruebas médicas realizadas por el Servicio Andaluz de Salud en el programa de ... cribado de cáncer de mama. El Ministerio Público ha descartado por completo cualquier alteración o borrador de pruebas de imagen o de informes sobre las mujeres sometidas a revisión. Concretamente, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha quedado en evidencia por el decreto de archivo dictado por la Fiscalía. Amama desencadenó una campaña de críticas a la Junta aireando datos falsos o no contrastados, además de alinear su estrategia de acoso a la sanidad andaluza con los partidos de izquierda, cuyos dirigentes, como la ministra-candidata María Jesús Montero, no dudaron en cebar la crispación con los legítimos temores de cientos de mujeres andaluzas. Ya resultó sospechoso que la presidenta de Amama, Ángela Claverol, se resistiera a aceptar la colaboración del nuevo consejero andaluz de Sanidad; y también que la citada asociación aireara, primero, la cifra de 4.000 mujeres afectadas por la manipulación y, luego, a requerimiento de la Junta, reconociera que esa cifra se correspondía a las consultas telefónicas recibidas. En paralelo, la izquierda político-mediática montó su propio espectáculo, exhibiendo en el Parlamento andaluz una supuesta mamografía manipulada sin comprobar su nula veracidad, mientras que RTVE convirtió en profesional médico a una administrativa con pasado en las cocinas de un hospital sevillano. Echaron el resto.

