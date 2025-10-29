El Estado, allí tan lejos

Suscribete a
«Rata, asesino, cobarde», familiares insultan a Mazón durante el funeral
IN MEMORIAM
Los ciudadanos se tuvieron que quedar a 40 metros de la puerta del acto en una frialdad de tanatorio. Así se vivió en Valencia el día más triste

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a su llegada al homenaje a las víctimas de la dana
Chapu Apaolaza

Enviado especial a Valencia

La mañana del funeral por las víctimas de la dana -¿por qué lo llaman homenaje?-, en la plaza del Mercado Central de Valencia brillaba un sol decidido y amarillo casi blanco. Una luz descarada acuchillaba lateralmente la fachada del edificio de la Lonja, ... de piedra tan blanca, tan ordenada y tan soleada, digo, que parece un mal chiste a un año de la dana.

