La irregular reunión del Gobierno: en el búnker de Moncloa, sin actas y sin la jefa de Seguridad Nacional

Presidencia inventó un comité de crisis solo con cargos socialistas en vez de convocar a los órganos competentes

Una jefa de Emergencias de la Generalitat reconoce que se discutía sobre la alerta de la dana una hora y media antes de enviarla

María Jesús Montero presidió la reunión que el Gobierno celebró en el búnker durante la noche de la dana
María Jesús Montero presidió la reunión que el Gobierno celebró en el búnker durante la noche de la dana abc
Un año después de la terrible dana que segó la vida de 237 personas, arrasó una parte de Valencia y causó daños a otras 15 provincias de seis autonomías, el papel que jugó el Gobierno de Pedro Sánchez y las decisiones que adoptó ante ... la tragedia siguen estando rodeados de incógnitas. Una de ellas es la irregular reunión que el Ejecutivo celebró en La Moncloa durante la misma noche del 29 de octubre sin reunir a ninguno de los órganos cuya intervención establece la ley que regula la gestión de crisis.

