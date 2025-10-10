Suscribete a
El síndrome post-aborto no existe

No existe el 'síndrome post-aborto', ni ninguna enfermedad semejante; lo que existe es la conciencia, que reacciona infligiendo un dolor moral profundo, torturante incluso, cuando perpetramos actos injustos y nos apartamos del juicio de lo que es bueno y verdadero

Juan Manuel de Prada

En diversas ocasiones, hemos denunciado desde esta tribuna el cientifismo, que Gregorio Marañón definía «en el caso mejor, la fe excesiva en todo lo que viene de la ciencia; y, en el caso peor, el manejo intencionado de todo lo que no lo es». Este ... cientificismo ha alcanzado en nuestra época terminal, donde triunfan todas las pacotillas, densidad de enjambre, hasta convertirse en una nueva forma de totalitarismo que pretende 'explicar' cualquier asunto, tratando de sustituir al técnico, al historiador, al filósofo, al teólogo y hasta al mismísimo Dios (no en vano uno de los empeños más turulatos del cientifismo consiste en intentar demostrar que Dios no existe). A veces, esta obsesión cientifista se extiende, incluso, entre quienes se supone que deberían denunciarla. Acaba de ocurrir recientemente con el debate surgido en torno al llamado 'síndrome post-aborto', que según quienes defienden su existencia incluye depresiones, estrés postraumático, ansiedad y ataques de pánico, trastornos alimenticios y adicciones, entre otras calamidades. Por supuesto, enseguida han surgido voces que niegan la existencia de este 'síndrome post-aborto' y de paso también que el aborto cause daño alguno a las mujeres que lo perpetran, invocando la 'autoridad' de la OMS y de otros contubernios o conciliábulos al servicio de la ideología sistémica.

