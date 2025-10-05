Llevamos mucho tiempo señalando que todas las declaraciones en favor de Palestina del doctor Sánchez, así como las 'medidas' que su Gobierno ha adoptado contra Israel son postureos y paripés de farsante. El doctor Sánchez, sin duda alguna, es el tipo más sinvergüenza que uno imaginarse pueda ... ; y conste que uno tiene una imaginación ferviente.

La justicia poética ha querido que sus postureos y paripés hayan coincidido con nuevas revelaciones sobre la insondable ciénaga de corrupción sobre la que ha asentado su mando: las licitaciones trucadas del amiguito Barrabés, los apaños de la catedrática Begoñísima, las chistorras y lechugas que se repartían en Ferraz; y todo ello mientras el fiscal general se agarra cual garrapata a la poltrona y las instituciones son colonizadas por la podredumbre. Y, mientras la ciénaga todo lo invade, una legión de esbirros sabrosamente untados justifican desde sus tribunas mediáticas la inmundicia, asumiendo que forman parte de ella, que su destino no es otro sino defender lo indefendible. Saben que el Régimen del 78 ha creado las condiciones para que su vileza sea asumible por las masas cretinizadas adscritas a su negociado ideológico, a las que pueden manipular de las formas más burdas, porque sólo se alimentan con las consignas que les administran, en antagonismo chirriante con las consignas que desde el negociado ideológico adverso administran a sus masas cretinizadas.

Así, las masas cretinizadas adscritas al negociado ideológico de izquierdas ni siquiera necesitan preguntarse cómo es posible que el doctor Sánchez, que abandonó a los saharauis en manos de Mujamé, para que pueda torturarlos y diezmarlos, se erige ahora en paladín de los palestinos. Y no lo necesitan porque enfrente tienen otras masas cretinizadas adscritas al negociado ideológico de derechas que cierran los ojos a todas las bestialidades que desde hace décadas el ente israelí ha perpetrado con los palestinos, arrebatándoles su tierra y tratándolos como si fuesen perros sarnosos. Como observa Shakespeare, «la multitud, parecida a un gladiolo vagabundo sobre la corriente, va y viene, obedeciendo con servilismo al movimiento cambiante de las olas y pudriéndose por su misma agitación»; y en el Régimen del 78 se ha logrado que ese movimiento cambiante de las olas enfrente a dos gladiolos vagabundos en una demogresca incesante, para pitanza de farsantes como el doctor Sánchez, que pueden chapotear en su ciénaga con tan sólo improvisar un postureo o paripé puramente retórico que, a la vez que cohesiona a las masas cretinizadas de su negociado, encrespa a las del negociado adverso. Lo ha logrado erigiéndose en paladín de los palestinos con tópicos fofos que sólo se pueden tomar en serio cretinos enviscados entre sí. Y, mientras los cretinos se enviscan, el doctor Sánchez puede dedicarse más desahogadamente a sus desmanes, pues la adhesión a los negociados ideológicos nubla cualquier forma de discernimiento.