El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá información sobre el síndrome postaborto

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes una iniciativa impulsada por Vox para que se proporcione información de manera «obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el síndrome postaborto» en los centros de atención al público de Madrid Salud, los Espacios de Igualdad, Samur Social y a través de trabajadores sociales del consistorio. Además, esta documentación estará incluida en las webs oficiales de estos organismos y en cartelería y folletería en los ámbitos mencionados.

La edil de Vox Carla Toscano ha asegurado que el número de interrupciones voluntarias del embarazo desde la despenalización en España equivale a la población de Madrid y ha denunciado que «no se habla» sobre el síndrome postaborto.

Al respecto, ha hablado sobre los presuntos síntomas: «Depresión, ansiedad, culpabilidad, alteraciones del sueño, aislamiento social o, por el contrario, salir sin parar, imágenes recurrentes, trastornos de la conducta alimentaria (TCA), ataques de pánico, consumo de alcohol y drogas, disfunciones sexuales, autolesiones y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica a la de las mujeres que no han abortado».

Además, ha añadido que las mujeres que abortan tienen «un 70% más de probabilidades de romper con su pareja, un 60% de probabilidades más de morir al año siguiente y una tasa de suicidio siete veces más alta» que las que no lo hacen. Este síndrome, según Toscano, se da en un 91% de las ocasiones.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha presentado una enmienda durante su intervención en la que quiso quitar la palabra «obligatoria» de la iniciativa, aunque finalmente no se ha aceptado. Asimismo, ha recordado que el aborto está recogido en la ley, pero no es un «derecho fundamental».

A pesar de aceptar la iniciativa, ha lanzado una crítica a Vox y ha acusado a la formación de presentar la propuesta para «rascar votos» del PP. «Somos el partido a favor de la vida, lo que no somos es doctrinarios. Su política es crispar, enfrentar e imponer lo que piensan y el PP siempre estará al lado de la vida», ha añadido.

Crítica de la oposición

La edil socialista Meritxell Tizón ha criticado el discurso de Toscano, «propio del NO-DO», y ha replicado que la decisión de abortar es «difícil y compleja». «Tiene que adoptarse de forma libre y recibiendo información precisa y sin ningún tipo de juicio de valor», ha señalado, antes de agregar que es «lo contrario de lo que pretende la iniciativa». Ha añadido, además, que lo que provoca el insomnio a las mujeres y la ansiedad son los «escraches en la puerta de las clínicas» de personas como Toscano.

La concejala de Más Madrid Carolina Elías también ha rechazado la medida y ha explicado que el síndrome postaborto «no es un diagnóstico médico reconocido», sino un término utilizado para «llenar de miedo y amenazar a las mujeres que optan por interrumpir su embarazo».

Elías se ha dirigido a Fernández y ha afirmado que el PP es la «ultraderecha perfumada» porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, «obstaculiza sistemáticamente el acceso al aborto» a través de la sanidad pública «al obligar a las mujeres a pagar de su bolsillo» el procedimiento.