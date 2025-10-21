Suscribete a
tribuna abierta

La destrucción espontánea

¿Es la ideología el factor que nos puede llevar, como así sucede, a desprotegernos?

Juan J. Gutiérrez Alonso

Durante mucho tiempo se creyó, siguiendo a Aristóteles, la teoría de la generación espontánea, que mantenía que los seres vivos pueden surgir a partir de materia inanimada, es decir, sin intervención de organismo progenitor. Se pensaba, por ejemplo, que en la carne podían aparecer ... gusanos u otros organismos, debido exclusivamente a procesos naturales. Una especie de generación espontánea que llevaba al alumbramiento de nuevos seres. Cuando en el siglo XVII llegó la mejora del microscopio de la mano de un comerciante de telas, el holandés Anton van Leeuwenhoek, la teoría aristotélica de la generación espontánea comenzó a tambalearse. El experimento del italiano Francesco Redi en 1668 marcó un punto de inflexión. Colocó carne en buen estado en frascos, algunos abiertos, otros cerrados, y otros semicubiertos. Observó que las moscas solo aparecían en los frascos abiertos, donde podían entrar y poner sus huevos. Consecuentemente, los gusanos no surgían espontáneamente de la carne, sino que aparecían de los huevos de las moscas.

