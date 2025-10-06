Suscribete a
el contrapunto

El que parte y reparte está en Ferraz

La fotografia de los sobres llenos de billetes señala al PSOE como origen del dinero y apesta a financiacion ilegal

Begoña Gómez, estatuto de impudicia

A favor del derecho de admisión en España

Isabel San Sebastián

Isabel San Sebastián

Se ponga como se ponga la máquina del fango socialista, siempre presta a negar la evidencia y producir humo abundante con el que tapar sus escándalos, la fotografía de los sobres con el logo del PSOE y llenos de 'chistorras', según la terminología al uso ... en la trama de corrupción que investiga la UCO, señala directamente a la sede de la calle Ferraz, es decir, al corazón del Partido Socialista, como origen del dinero sucio recibido presuntamente por Koldo, Ábalos y Cerdán. Hace mucho tiempo que en España nadie utiliza efectivo para pagar cantidades significativas, entre otras razones porque está prohibido superar los mil euros. Ninguna empresa seria reembolsaría los gastos de un empleado o colaborador de esta manera irrastreable. No lo hacen los ayuntamientos o las universidades, por ejemplo, cuando un conferenciante se saca su billete de tren o paga de su bolsillo un taxi para desplazarse hasta el lugar del evento. Esos adelantos de fondos, debidamente justificados, son abonados mediante transferencia, previa aportación de una documentación exhaustiva destinada a acreditar la titularidad de la cuenta corriente donde se recibirá el pago, que el receptor no tenga deudas pendientes con la Agencia Tributaria y un largo etcétera de informes cuyo propósito, dicen, es evitar el fraude. ¿Lo que rige para cualquier hijo de vecino no vale para el Partido Socialista? ¿De dónde sacan el efectivo? ¿A qué esperan para enseñar los justificantes bancarios de esas retiradas de fondos? Esto apesta a financiación ilegal.

