Se ponga como se ponga la máquina del fango socialista, siempre presta a negar la evidencia y producir humo abundante con el que tapar sus escándalos, la fotografía de los sobres con el logo del PSOE y llenos de 'chistorras', según la terminología al uso ... en la trama de corrupción que investiga la UCO, señala directamente a la sede de la calle Ferraz, es decir, al corazón del Partido Socialista, como origen del dinero sucio recibido presuntamente por Koldo, Ábalos y Cerdán. Hace mucho tiempo que en España nadie utiliza efectivo para pagar cantidades significativas, entre otras razones porque está prohibido superar los mil euros. Ninguna empresa seria reembolsaría los gastos de un empleado o colaborador de esta manera irrastreable. No lo hacen los ayuntamientos o las universidades, por ejemplo, cuando un conferenciante se saca su billete de tren o paga de su bolsillo un taxi para desplazarse hasta el lugar del evento. Esos adelantos de fondos, debidamente justificados, son abonados mediante transferencia, previa aportación de una documentación exhaustiva destinada a acreditar la titularidad de la cuenta corriente donde se recibirá el pago, que el receptor no tenga deudas pendientes con la Agencia Tributaria y un largo etcétera de informes cuyo propósito, dicen, es evitar el fraude. ¿Lo que rige para cualquier hijo de vecino no vale para el Partido Socialista? ¿De dónde sacan el efectivo? ¿A qué esperan para enseñar los justificantes bancarios de esas retiradas de fondos? Esto apesta a financiación ilegal.

La única motivación plausible para emplear la fórmula del sobre es que vaya lleno de dinero negro, de procedencia inconfesable, imposible de someter al control de una entidad financiera sin hacer saltar las alarmas. Lo cual encaja perfectamente con las fechas en las que, según la Guardia Civil, se produjeron las mayores dádivas en 'cash' al secretario de Organización, ya ascendido a ministro de Fomento, coincidiendo con las grandes adjudicaciones de obras a los clientes del intermediario Aldama, tras pagar estos las correspondientes comisiones, denunciadas en sede judicial por el propio comisionista. Mordidas financiadas íntegramente con nuestros impuestos, es necesario recordarlo, dado que hablamos de contratos públicos inflados de precio a fin de cubrir los importes libres de cargas que Ábalos, Koldo y Cerdán se metían al bolsillo, presuntamente. ¿Solo ellos? Es improbable. Ya se sabe que quien parte y reparte se lleva siempre la mejor parte, y aquí quienes repartían eran el Gobierno y el partido, a cuya sede en la calle Ferraz llegaban bolsas llenas de billetes iguales a los distribuidos después en sobres, según confesó la empresaria Carmen Pano tras entregar personalmente una que contenía noventa mil euros de nada. «Una mierda para un secretario general», en opinión del opulento Ábalos. Tres o cuatro años de trabajo para la mayoría de los españoles, después de pasar por las fauces insaciables de Montero.

