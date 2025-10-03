La UCO sostiene que Ábalos pudo disponer de una fuente de ingresos en efectivo no declarada

El informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indica que el ex ministro José Luis Ábalos pudo tener «una fuente de ingresos no declarada, en efectivo» a tenor de la evolución cronológica de las disposiciones e imposiciones que realizó ... de dinero en metálico en entidades bancarias.

Así consta en este informe de casi 300 páginas, al que ha tenido acceso ABC, que ha sido entregado por la Guardia Civil al juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que investiga si el exministro formó parte de una trama que se hizo con mordidas a cambio de amañar adjudicaciones de obra pública en favor de constructoras.

«El análisis de la información tributaria y bancaria del investigado deja ya de manifiesto, de manera indiciaria, este extremo», apunta el informe.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]