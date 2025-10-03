Suscribete a
La UCO sostiene que Ábalos pudo disponer de una fuente de ingresos en efectivo no declarada

Así lo recoge en un informe patrimonial elaborado para el Supremo

José Luis Ábalos, a su salida del Tribunal Supremo en febrero
José Luis Ábalos, a su salida del Tribunal Supremo en febrero EFE
Javier Lillo

El informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indica que el ex ministro José Luis Ábalos pudo tener «una fuente de ingresos no declarada, en efectivo» a tenor de la evolución cronológica de las disposiciones e imposiciones que realizó ... de dinero en metálico en entidades bancarias.

Descarga la app