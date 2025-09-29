Suscribete a
A favor del derecho de admisión en España

La política de la izquierda en materia de inmigración se resume en dos palabras: buenismo y demagogia

La verdad según Pedro Sánchez

Estas 'progresistas' se ríen de nosotras

Isabel San Sebastián

Isabel San Sebastián

Si un local comercial posee la facultad de decidir a quién permite acceder a su interior y a quién no, en función de criterios objetivos, publicitados e iguales para todos, una nación soberana no puede ser menos. Si se requiere el uso de corbata o ... se prohíbe el de zapatillas para entrar en un determinado restaurante, con mayor motivo se justifica exigir a quienes quieran venir a instalarse entre nosotros una determinada cualificación laboral, el conocimiento de nuestra cultura, empezando por la lengua, y desde luego la plena disposición a respetar nuestras costumbres y cumplir nuestras normas, so pena de perder el derecho a gozar de la hospitalidad ofrecida. Porque nos ha costado mucho a los españoles construir el país que tenemos y en este envite nos jugamos la convivencia presente y futura, además de la conservación de un estado del bienestar cada vez más amenazado de quiebra.

