Domingo de Ramos, después Jueves y Viernes Santo y Domingo de Resurrección... ¡Qué unidos están el triunfo y el abatimiento, la alabanza y la murmuración, la vida y la muerte! Cuando vemos esto adquirimos la medida divina de las cosas y trascendemos lo relativo. A la vista de algunos personajes que aparecen en los evangelios podemos entrar personalmente en ese acompañamiento cercano a Jesús como Magdalena, Verónica o Simón de Cirene.

Quizá no todos conozcan que el gran Sebastian Bach compuso su más famosa Pasión meditando piadosamente el Evangelio de la Cruz mientras ofrecía él mismo los padecimientos de su grave enfermedad en la vista. La perfección de esta obra cumbre de la historia de la música nos sobrecoge por su sentida meditación y nos enseña que la fe y el amor sustentan la obra perfecta y el gozo humano.

Jesús López Ortiz. Madrid

Otra cruz

Quien conozca la historia de España sabe de la animadversión que siempre ha tenido la izquierda hacia los símbolos católicos y cristianos. No obstante la cruz representa amor y perdón.

Hoy, después de 86 años del final de nuestra Guerra Civil, guerra entre hermanos, la izquierda sigue alimentando ese odio a todo lo que supone catolicismo y se ha puesto a suprimir sus señales. Un ejemplo que sufro a diario es nuestra cruz que preside el parque del Turó de la Peira, distrito de 9 barris en Barcelona. Mal vamos si enfocamos los programas políticos en reivindicaciones anacrónicas. Los jóvenes, que son nuestro futuro, están en otros problemas como son la vivienda, el trabajo y el devenir incierto, elementos primordiales de su preocupación. Por favor, no incrementemos esa «política» suicida de confrontación sin sentido. La memoria Histórica ha de servir para la reconciliación definitiva entre españoles. Sin revancha de ningún tipo. Así sea. Muchas gracias.

Roberto Bermejo. Barcelona

Salud mental

En España se le ha dado muy poca importancia a la salud mental, tal vez porque era como un estigma de cara a la sociedad que se intentaba arreglar de puertas adentro del hogar. Ahora hay que estar vigilantes con esta enfermedad que causa no pocos problemas familiares y de convivencia y que se debe atajar antes de que se agrave más. El alto índice de suicidios, refrenda que esta puede ser una salida para las personas que arrojan la toalla porque se sienten solas e incomprendidas. No podemos meternos en la cabeza de estos enfermos, y a lo peor intentando ayudar conseguimos el efecto contrario. Cuando detectemos este problema hay que recomendar ayuda profesional porque es lo más inteligente. Hay unidades en los hospitales y medios en la sanidad pública para atajar esta enfermedad, que como va por dentro, es más difícil de detectar para ponerle remedio. Al menor síntoma, no automedicarse y sí acudir al médico.

Luis Solanas. Zaragoza