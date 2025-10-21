La marcha de Tatxo Benet culmina la salida de los fundadores de Mediapro

Tatxo Benet, hasta ahora presidente y CEO de Grupo Mediapro, deja sus responsabilidades en el grupo después de llegar a un acuerdo con SouthWind, socio mayoritario del conglomerado. Tatxo Benet fue fundador de la productora Mediapro junto al empresario Jaume Roures hace tres décadas, ... un conglomerado que comenzó con la gestión de derechos deportivos en televisión y del que este último se desvinculó en 2023..

Benet ha manifestado «que esta nueva etapa de la cual ya no forman parte ninguno de los tres fundadores nos dará tantos éxitos como los más de 30 años que hemos vivido y que han convertido a Mediapro, una empresa nacida y crecida en Cataluña, en un referente mundial».

Benet, informa la compañía en una nota, inició su carrera profesional en medios como el Diario de Lérida, El País y El Periódico de Cataluña. Formó parte del equipo fundacional de Televisión de Cataluña (TVC) y fue nombrado director de Deportes de la cadena en 1987. Compaginó estas responsabilidades con el cargo de responsable de Deportes en Forta. Benet impulsó la producción televisiva de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y dirigió el Canal Olímpico. El año 1997 fue nombrado director general de Audiovisual Sport. El año 2000 se integra, junto con Jaume Roures i Gerard Romy, en Mediapro.

Mediapro cerró 2024 con una facturación de 1.068 millones de euros y un Ebitda de 182. Cuenta con cerca de 7.000 profesionales repartidos en 50 sedes de 28 países.