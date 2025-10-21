Suscribete a
La marcha de Tatxo Benet culmina la salida de los fundadores de Mediapro

Deja sus funciones como presidente y CEO tras llegar a un acuerdo con SouthWind, socio mayoritario

À. Gubern

À. Gubern

Barcelona

Tatxo Benet, hasta ahora presidente y CEO de Grupo Mediapro, deja sus responsabilidades en el grupo después de llegar a un acuerdo con SouthWind, socio mayoritario del conglomerado. Tatxo Benet fue fundador de la productora Mediapro junto al empresario Jaume Roures hace tres décadas, ... un conglomerado que comenzó con la gestión de derechos deportivos en televisión y del que este último se desvinculó en 2023..

