El 79% del plástico producido en el mundo se encuentra abandonado en entornos naturales o en vertederos

Charo Barroso Actualizado: 04/03/2019 15:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

SEO/BirdLife y Ecoembes han presentado hoy la campaña No abandones más plásticos, una nueva acción que se enmarca dentro del proyecto LIBERA, que invita a reflexionar sobre el impacto que tienen estos residuos en el medio ambiente y las posibles consecuencias que puede tener en la salud. Una campaña que además aborda una recopilación científica de datos: de todo el plástico que el ser humano ha producido durante estos 150 años, el 79%, está acumulado en vertederos o abandonado en entornos naturales y solo diez ríos de África y Asia son los responsables del transporte de más del 90% de residuos plásticos procedentes de fuentes fluviales que llegan a los océanos.

Las cifras resultan escalofriantes: al año se producen 407 millones de toneladas de plástico. Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife ha señalado que «estamos ante un grave problema ambiental del que todos somos responsables. La mayoría acaba en vertederos o en entorno naturales de todo el mundo, lo que supone una importante amenaza para la conservación de nuestra biodiversidad, afectando a la salud de los hábitats y de las especies que en ellos habitan, llegando incluso a entrar en la cadena alimenticia, afectando a nuestra propia salud», añade Ruiz. Por ello el mensaje sobre el que incide esta nueva campaña también es claro: «los plásticos que abandonas pueden acabar en cualquier lugar de la naturaleza. Por ejemplo, en tu cuerpo».

No obstante, y a pesar de la gravedad de la situación, Oscar Martín, consejero delegado de Ecoembes se mostró convencido de que «sumando fuerzas y trabajando en la concienciación de todos podemos llegar a un futuro sin basuraleza. Hay que fomentar el consumo responsable para que el ciudadano puede elegir qué, dónde y cómo comprar e incluir criterios ambientales en esa decisión, y las empresas deben trabajar en la reducción y apostar también por modelos más sostenibles bajo criterios de economía circular, reduciendo el uso que hacen del plástico. Pero nada de esto será eficaz si no vamos a la raíz, que es la educación: es fundamental que los residuos generados no se abandonen, y siempre que podamos depositarlos en el contenedor o papelera correspondiente para su posterior reciclaje».

109.000 residuos identificados

Colillas, envoltorios, toallitas, bolsas… son los principales residuos de los 109.000 identificados por el proyecto LIBERA en ríos y mares. Además, da esta iniciativa ha dado un paso más y se embarca junto al CSIC en un gran proyecto de ciencia que tiene como objetivo conocer el impacto de la basuraleza en Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA).

Pero la ciencia ya ha ido dejando claro el impacto que los plásticos tienen sobre el medio ambiente. Junto a esta campaña se ha presentado información científica destacando los últimos datos obtenidos de investigadores de CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisatio) de Australia y del Imperial College de Londres, que han encontrado que la mayoría de las especies de aves marinas contienen plástico en sus intestinos y se estima que en 2050, el 99% de estos animales tendrán plástico en su aparato digestivo por ingesta directa. También recoge un estudio del Instituto de Ciencias Marinas de Virginia, que ha demostrado que determinada especie de grillos y de insectos terrestres pueden ingerir plásticos desechados y acumular polibromodifenil éteres (PBDE), unos compuestos químicos medioambientalmente persistentes que se usan como aditivos en los plásticos y que resultan tóxicos. Además, se insiste en que el abandono de estos residuos en zonas agrícolas y ganaderas se convierte en una trampa mortal para muchos animales como las águilas pescadoras, que queda enredadas en cuerdas de enfardar, así como su uso para la construcción de nidos, lo que supone un peligro de estrangulamiento y de autoamputación para pollos y adultos.

Pero los seres humanos también están expuestos a los PBDE, principalmente a través del polvo y de la ingesta de alimentos, y aunque los impactos en la salud están aún por determinar, ya se ha demostrado la presencia de microplásticos en el cuerpo humano. Con frecuencia contienen aditivos como pigmentos, estabilizadores UV e ignifugantes, lo que aumenta la tipología de sustancias químicas a las que estamos expuestos.

Compromiso y responsabilidad como soluciones

El informe también recoge una batería de soluciones que pasa por la responsabilidad individual de no abandonar ningún residuo, consumir de manera responsable, reducir, reutilizar, reciclar; la implicación de la comunidad científica para seguir investigando sobre la afectación en todos los ecosistemas; el compromiso de las administraciones públicas para el desarrollo de políticas que integren la prevención en el abandono de basuras, la conservación de la biodiversidad, la salud y el medio ambiente de acuerdo con los principios de una economía circular; la apuesta sostenible del sector industrial y el apoyo de la comunidad educativa y de las organizaciones ambiéntales. Incidiendo en la concienciación como base de la problemática en todos los sectores.

En este sentido, el Proyecto LIBERA trata desde hace casi dos años de presentar soluciones para acabar con la basuraleza trabajando desde tres ámbitos de actuación: el conocimiento, la prevención y la participación. A pesar de su corta andadura, el proyecto ha generado un movimiento social en el que han participado 28.000 ciudadanos y han colaborado 740 entidades en 703 puntos de recogida, recogiendo un total de 107 toneladas.