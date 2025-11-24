Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Gobierno ofrece a los funcionarios un alza salarial del 2,5% en diciembre

smart cities

El clima redefine la competitividad urbana

Un nuevo informe de Arup señala que las ciudades más exitosas serán las que integren la acción climática en su estrategia económica e inviertan en SBN

El 76% de las ciudades analizadas ya cuentan con estrategias de adaptación climática
El 76% de las ciudades analizadas ya cuentan con estrategias de adaptación climática arup

NATURAL

Madrid

En la era denominada como antropoceno, caracterizada por los efectos del cambio climático, la prosperidad de una ciudad ya no se mide únicamente por su PIB o su capacidad para atraer capital, sino también por su resiliencia climática y social. Así lo revela el nuevo ... informe City Competitiveness Redefined, elaborado por Arup en colaboración con C40 Cities, que analiza 63 ciudades de todo el mundo y redefine el concepto de competitividad urbana en función de su capacidad para afrontar los impactos del clima, proteger a las personas y atraer talento e inversión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app