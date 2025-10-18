Suscribete a
Del Swatch al smart, la historia de un visionario y su coche urbano

A Nicolas Geroge Hayek (Líbano 1928- Suiza 2010) le gustaba ser puntual. Algo lógico: era el presidente del grupo relojero SWATCH Group

Y también le gustaba ir contracorriente, provocar, cambiar las cosas…, y los coches

La primera generación del smart, una idea rompedora de automóvil, se presenta en 1997
Santiago de Garnica Cortezo

Valladolid

A finales de los años setenta, Hayek Engineering, consultora creada y dirigida por Nicolas G. Hayek, recibe un encargo por pare del gobierno suizo. Ha de elaborar un informe sobre el futuro de industria relojera nacional, que vive momentos complicados ante la competencia japonesa.

... Los suizos copan en ese momento el 98% de la industria relojera mundial de alta gama, con una industria que supone 20.000 puestos de trabajo. Pero su presencia en el segmento bajo de los relojes es nula…Y de los mil millones de relojes que se venden en el mundo al año en ese momento, novecientos cincuenta millones son de menos de 100 francos suizos. El empresario suizo ve una oportunidad porque «ninguna industria puede existir si no se basa en la producción en masa», según sus propias palabras.

