Suscribete a
ABC Premium

El nuevo Nissan Leaf es una apuesta por el futuro de la compañía

La tercera generación opta por carrocería SUV y una batería que homologa más de 600 kilómetros de autonomía

El Leaf se ha transformado en un SUV coupé
El Leaf se ha transformado en un SUV coupé Nissan
Juan Roig Valor

Juan Roig Valor

Copenhague

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nissan tiene mucho en juego. La compañía japonesa se encuentra en un momento delicado de ventas a nivel global –entregó 1,6 millones de vehículos en la primera mitad del año, un 7,4% menos que en 2024– y necesita actualizar su gama para mantenerse ... vigente en un mundo donde la competencia por los vehículos eléctricos está encarnizada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app