Kia EV4: dos carrocerías diferentes, dos baterías y un solo modelo

Kia avanza de forma sostenida hacia la electrificación de su gama y con el EV4 da un paso más. El nuevo modelo es un turismo del segmento C que se presenta con dos siluetas completamente diferentes. Por un lado está la carrocería 'hatchback' y por otro la 'fastback', que ofrece una línea que asemeja una berlina. Los precios con descuento (Moves+CAE) parten en los 26.400 euros.

El nuevo modelo de Kia, que estuvimos probando por carreteras de Málaga, es un paso importante en la estrategia de electrificación de Kia, que busca ofrecer vehículos eléctricos avanzados y asequibles para un público amplio. El EV4 quiere ser un modelo que satisfaga a los gustos europeos, especialmente la silueta sedán -diseñada en Europoa-, que se fabrica en la planta de Žilina en Eslovaquia.

La estrategia de la marca coreana para democratizar el coche eléctrico arrancó el e-Soul y el e-Niro. Luego llegaba el EV6 y el EV3 (el segundo coche eléctrico más vendido en España). Tras el EV4 llegarán el EV6 y el próximo año el EV2, modelo con el que esperan conseguir una importante porción del mercado eléctrico del segmento B.

EV4 está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción superior en entornos urbanos y viajes de larga distancia. Para ello la marca ha pensado en dos carrocerías distintas. Mientras que el frontal y el interior son iguales, tanto el lateral y, sobre todo, la trasera, cambian radicalmente. Lo que puede llevar a la confusión de pensar que estamos ante dos modelos diferentes.

La silueta 'Hatchback' (4,43 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,48 metros de alto, con maletero de 435 litros) se asemeja más a su hermano EV3 con el portón trasero casi vertical que le da un aire robusto y deportivo. Su luneta trasera inclinada y luces amplias proyectan un aspecto futurista.

Versión de 5 puertas

El EV4 'Fastback' (4,73 / 1,86 / 1,48 metros y maletero de 490 litros) tiene una perfil entre berlina y sedán. La parte trasera ofrece una silueta de cola larga que enfatiza la eficiencia aerodinámica.

Versión de 4 puertas

Pero más allá de la forma exterior, el Kia EV4 monta siempre un motor eléctrico de 150 kW (204 CV) con tracción delantera. La diferencia está en las baterías, que pueden ser de 58,3 kWh y 81,4 kWh, con autonomías de hasta 625 km (WLTP) en la versión de largo alcance.

Está preparado para realizar una carga rápida, del 10% al 80%, en 31 minutos (81,4 kWh) y 29 minutos (58,3 kWh). Y ofrece un rendimiento en el que pasa de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. La velocidad máxima está limitada a 170 km/h.

El EV4 ofrece una experiencia de conducción firme y segura, con curvas precisas y una distribución equilibrada del peso. La suspensión delantera MacPherson y la configuración trasera multibrazo proporcionan una conducción suave y estable, como pudimos comprobar por las carreteras cercanas a Marbella.

Tiene distintas opciones de conducción (normal, eco, deportiva y personalizable) que permite elegir en función del tipo de trayecto o necesidades del tráfico. La que más aplomo transmite es la deportiva, que hace que tengas una mayor sensación de control. Sin embargo, todas ellas, incluida la ECO (que lleva el coche un poco más ahogado), proyectan una marcha muy placentera.

El Kia EV4 ofrece una experiencia de conducción suave y silenciosa, gracias a su motor eléctrico y suspensión bien calibrada. La dirección es precisa, y el coche se maneja con agilidad en entornos urbanos. Las levas de regeneración y el modo i-Pedal permiten un control fino de la velocidad, casi sin necesidad de usar el freno.

La seguridad es una prioridad para una marca como Kia que vende tecnología sobre ruedas. El EV4 está equipado con un completo conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), incluyendo asistencia para evitar colisiones frontales y ángulo muerto, asistencia para seguimiento del carril y control de crucero adaptativo.

FICHA TÉCNICA MOTOR: Eléctrico de 150 kW (204 CV) MEDIDAS (largo/ancho/alto, en metros): 4,43 / 1,86 / 1,48 metros de alto, para la silueta 'Hatchback', y 4,73 / 1,86 / 1,48, para la 'Fastback' MALETERO: 435 litros en la versión 'Hatchback' y 460 en la 'Fastback' AUTONOMÍA ELÉCTRICA: hasta 625 km VELOCIDAD MÁXIMA: 170 km/h ACELERACIÓN: 7,7 segundos de 0 a 100 km/h PRECIOS: desde 38.695 euros (26.400 euros con ayudas del Moves+CAE)

El interior, pensado para la comodidad de los ocupantes, presenta iluminación ambiental personalizable. En el salpicadero hay una doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una y una adicional de 5,3 pulgadas para controles climáticos. La conectividad incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Incorpora también 8 altavoces y la posibilidad de ver Netflix y Disney+, para hacer más llevadero el tiempo de recarga.

Los precios del Kia EV4 en España parten con descuentos (Moves + CAE) en los 26.400 euros para el acabado Air, batería estándar y silueta 'Hatchback. La versión más cara es la del acabado GT-Line con batería de largo alcance, que cuesta 52.970 euros, reduciéndose a 40.670 euros con ayudas. El próximo año el fabricante anuncia que llegará una versión con tracción total a las cuatro ruedas.