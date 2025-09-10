Suscribete a
Kia EV5: un 'salón' eléctrico sobre ruedas con carga ultrarrápida y diseño innovador

Diseñado sobre la plataforma E-GMP, llega a España en noviembre con 217 CV, hasta 530 km de autonomía y carga ultrarrápida

En el interior, el habitáculo se ha concebido como un entorno similar al de un salón, priorizando el confort y la versatilidad

Patxi Fernández

Madrid

Kia ha desvelado el EV5, un nuevo SUV completamente eléctrico diseñado para consolidar la presencia de la marca en el segmento C, el de mayor volumen y más rápido crecimiento de Europa. El modelo es una pieza clave del proyecto global de electrificación «Plan S» de Kia y ha sido concebido para satisfacer las expectativas de los conductores europeos.

Construido sobre la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) de 400 V, el EV5 ofrece un rendimiento adaptado a las condiciones de las carreteras y los climas europeos.

Su motor de 217 CV le otorga una autonomía de hasta 530 km (estimación WLTP, pendiente de homologación) y su tecnología de 400 V le permite recargar del 10 al 80% en tan solo 30 minutos. El modelo también está equipado con funciones bidireccionales, como la carga desde el vehículo (V2L) que puede suministrar energía a dispositivos externos, y el hardware necesario para la conexión a la red (V2G), lo que le permite devolver energía cuando sea necesario.

El EV5 presenta una estética robusta y refinada con una silueta cuadrangular, que busca armonizar el estilo SUV con la funcionalidad cotidiana. El diseño incluye la firma luminosa «Star Map» en los grupos ópticos delanteros y traseros.

En el interior, el habitáculo se ha concebido como un entorno similar al de un salón, priorizando el confort y la versatilidad. Los asientos traseros se abaten completamente para crear una zona de carga de hasta dos metros de longitud, ideal para adaptarse a un estilo de vida que combina la vida urbana con las actividades al aire libre. Además, se han utilizado materiales sostenibles como plástico PET y espuma de origen biológico en asientos y alfombrillas.

El interior del Kia EV5 cuenta con la última tecnología de la marca, encabezada por el sistema ccNC (connected car Navigation Cockpit), que integra una pantalla panorámica que combina tres elementos: instrumentación, infoentretenimiento y climatización.

La conectividad se optimiza con navegación online y actualizaciones remotas (OTA) que mantendrán el modelo al día. En cuanto a seguridad, el EV5 cuenta con un completo paquete de siete airbags y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), como el sistema de estacionamiento remoto con llave (RSPA 2.0), la asistencia para evitar colisiones en el estacionamiento (PCA) o el control de crucero adaptativo 2 (SCC2).

El Kia EV5 llegará al mercado español el próximo mes de noviembre, y de momento la amrca no ha dado a conocer el precio oficial, aunque se sabe que será algo superior al EV4 (que está a la venta desde 37.951 €).

