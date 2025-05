Seis de cada 10 motoristas reconocen que circulan por el arcén cuando hay atascos

Con los datos registrados hasta el 4 de mayo, de las 361 personas fallecidas en accidentes de tráfico, 71 eran motoristas (20%). De ellos, el 83% fallecieron en carreteras convencionales (59 motoristas), según cifras de la DGT. Los datos demuestran que la suma de motoristas + fines de semana + carreteras convencionales es una operación peligrosa, llamando la atención el comportamiento del resto de usuarios de la vía ya que, en ocasiones, son ellos los causantes de los siniestros de tráfico en los que se ven envueltos los motoristas, así como el estado y la percepción de la seguridad que tienen los usuarios de este tipo de vehículos.

Los motoristas siguen centrando sus quejas en el estado del asfalto y los guardarraíles. El 66% cree que el mantenimiento actual del asfalto de la ciudad por la que circula de manera habitual no es el adecuado. Por otra parte, el 90% considera que el número de guardarraíles con sistema de protección para motoristas no es el adecuado. Además, un 44% piensa que las infraestructuras actuales para circular son peligrosas, muy por encima de otros factores como puede ser la meteorología adversa, que sólo preocupa al 9% de los encuestados.

En cuanto a las maniobras más arriesgadas, el 51% opina que aproximarse a un cruce es la más peligrosa, el 27%, trazar una curva, y el 22%, adelantar a un vehículo.

Entre las conductas irregulares destaca que seis de cada diez aseguran usar el arcén en caso de atasco por un núcleo urbano. Sólo tres de cada diez afirma que no lo hace, argumentando, en primer lugar, que no es legal y, en segundo, que resulta peligroso. Según la DGT Sólo tres de cada diez afirma que no lo hace, argumentando, en primer lugar, que no es legal y, en segundo, que resulta peligroso.

Circular en #moto por el arcén es una maniobra antirreglamentaria y peligrosa. Evitándola aumenta la seguridad y comodidad en los trayectos del motorista y de los demás usuarios de la vía 🏍️ 🛵. https://t.co/IK3ChBNh4B Y #DejaLaVelocidadParaElCircuito pic.twitter.com/u1gvixAlEN — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 5, 2019

Como norma general, los conductores de motocicletas –y de otros automóviles– tienen prohibido circular por el arcén. Eso sí, podrán ocuparlo siempre que, por una emergencia, circulen a una velocidad anormalmente reducida y molesten a los demás conductores. Por tanto, invadir el arcén con otros propósitos –avanzar en retenciones, por ejemplo– es un mal uso –sancionable– del mismo.

El adelantamiento por la derecha en zonas interurbanas –carreteras, autopistas o autovías– está prohibido ya que puede resultar muy arriesgado si el vehículo adelantado pretende volver al carril derecho en ese preciso momento. Y el riesgo es mayor aún para un vehículo de dos ruedas, menos visible y más inestable.

Uso a diario en trayectos cortos

Según el Estudio de Movilidad en Moto 2022, que acaba de publicar Anesdor y motos.net, el comprador de moto es principalmente de alta cilindrada: siete de cada diez tiene una moto de carretera, mientras que el 19% apunta tener un scooter y un 12% señala que dispone de una moto off road. De todos ellos, sólo el 16% suele llevar acompañante habitualmente.

La mayoría (42%) afirma que utiliza la moto a diario, aunque este porcentaje ha caído seis puntos respecto a un año atrás. Por el contrario, ha aumentado la proporción de motoristas que afirman utilizar este tipo de vehículo sólo ocasionalmente, que ha pasado del 25% registrado el año pasado al 32% en la actualidad.

Los trayectos cortos -entre 20 y 40 minutos- son los más habituales para el 35% de los conductores de motos. El 22% realizan recorridos de menos de 20 minutos (cuatro puntos más que el año pasado) y un 27%, de más de una hora (tres puntos menos que el año pasado).