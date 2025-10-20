Suscribete a
El precio del seguro de coche alcanza un máximo histórico superando los mil euros

Mientras el seguro a terceros ampliado experimenta un ligero descenso, las opciones más básicas ven incrementados sus precios superando los 500 euros

El seguro a todo riesgo sin franquicia es la modalidad que experimenta el mayor incremento anual transformándose en una opción cada vez menos accesible

Los conductores españoles gastaron 110 euros más al año en sus seguros de coche
El precio de los seguros de coche ha experimentado un incremento del 12,28% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, situando la prima media en 1.005,62 euros.

Este valor representa un máximo histórico, según el 'Índice ... de precios del seguro de coche' elaborado a partir de aproximadamente 23.000 tarificaciones mensuales de los usuarios de su comparador.

