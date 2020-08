Grupo Ibérica adquiere APK Renting APK Renting reordena su estrategia para ofrecer productos a medida adaptados a las necesidades particulares de las PYMES, con especial atención al segmento de vehículos premium

S. M. Actualizado: 19/08/2020 13:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con la compra de APK Renting, Grupo Ibérica entra en el mercado del renting aportando su solidez financiera y profundo conocimiento de la distribución de automóviles para crear la primera compañía de renting independiente y 100% española capaz de gestionar de forma propia e integral todos los servicios del renting.

Esta capacidad permite a APK Renting tener una gran flexibilidad y velocidad para adaptar su oferta de renting a las necesidades específicas de cada cliente, pudiendo ofrecer «trajes a medida» a sus distintos tipos de públicos, particularmente PYMES, pequeñas flotas y vehículos Premium, aportando en este caso la posibilidad de renting de vehículos de alta gama matriculados.

Para ofrecer las soluciones de movilidad más flexibles y asequibles a particulares y autónomos, APK renting ha creado la marca MIMOWI, que ofrece distintos planes adaptados a las necesidades de cada cliente: MIMOWI EASY, PLUS y RENTING. MIMOWI EASY, es el servicio de vehículo seminuevos por suscripción para particulares más asequible del mercado, con todos los servicios incluidos y sin compromiso de permanencia, MIMOWI PLUS ofrece tarifa plana en el alquiler a medio/largo plazo de vehículo nuevo, sin cambio de cuota independientemente del tiempo de permanencia, mientras que MIMOWI RENTING ofrece el servicio de alquiler a medio/largo plazo habitual dirigido al particular.

Fernando Nuñez Rebolo indicó: «Como Presidente del Grupo Ibérica estoy muy orgulloso de haber finalizado la adquisición de APK Renting y de la creación de MIMOWI. Creemos que el renting, en todas sus formas, represente el futuro del sector de la automoción. Cada vez mas el cliente desea flexibilidad, tranquilidad, garantía y una solución que se adapte realmente a sus necesidades. En el periodo histórico que estamos viviendo, creemos que las soluciones de renting a medida que APK Renting puede ofrecer representen una solución óptima a la demanda del mercado«.

Por su parte, Juan Manuel Vinós, Consejero Delegado de APK Renting, comentó: «En esta nueva e ilusionante etapa de APK Renting queremos poner al servicio de las PYMES y particulares y autónomos toda nuestra experiencia y capacidad de gestión propia e integral desarrollada durante todos los años de existencia de la compañía. El tamaño de nuestra compañía y nuestra experiencia y capacidad nos permite tener una gran flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades particulares de cada cliente. La llegada de Grupo Ibérica nos proporciona el conocimiento del mercado de la distribución y la capacidad financiera y de gestión necesaria para crecer y seguir desarrollando nuevas soluciones, como ya se puede comprobar con la creación de MIMOWI. Tenemos por delante un largo y apasionante camino por recorrer».