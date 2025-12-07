Suscribete a
ABC Premium

Trump impulsa el giro a la derecha en América Latina en plena crisis de seguridad y recesión

Honduras, Argentina, Chile y Bolivia confirman el derrumbe de la izquierda y el avance de líderes conservadores que ven en Washington un aliado decisivo

La lucha contra el crimen y la inmigración ilegal, así como el desencanto económico, alimentan el cambio

La izquierda bolivariana sufre su mayor debacle en Honduras

Nasry Asfura, el candidato hondureño respaldado por Trump
Nasry Asfura, el candidato hondureño respaldado por Trump Afp
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La semana pasada, Honduras estrenó en Centroamérica una dinámica que ya empuja al resto de América Latina: la izquierda se hunde y Donald Trump no es tan impopular fuera de sus fronteras como muchos suponían. En un país acostumbrado a elecciones ya tensas, ... el respaldo explícito del presidente estadounidense al candidato de derecha Nasry Asfura alteró el guion previsto y disparó su apoyo en las urnas, donde remontó de forma totalmente inesperada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app