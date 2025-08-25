Suscribete a
Los mapas electorales de Texas desatan una nueva guerra política en EE.UU.

Demócratas y republicanos se acusan mutuamente de manipular la configuración de los distritos con la intención de conseguir más escaños en el Congreso

El legislador texano Gene Wu, durante una sesión especial en la que se debate el nuevo plan para redibujar el mapa electoral del estado, de cara a las elecciones de 2026
El legislador texano Gene Wu, durante una sesión especial en la que se debate el nuevo plan para redibujar el mapa electoral del estado, de cara a las elecciones de 2026 AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

A veces, las guerras se hacen con rotulador, escuadra y cartabón. En EE.UU., esta semana se ha desatado una que apunta a radicalizar todavía más la política de la primera potencia mundial: el nuevo diseño de los mapas electorales de Texas, con la intención ... indisimulada de ganar escaños en la Cámara de Representantes -la Cámara Baja del Congreso- para los republicanos, el partido que controla el estado sureño. Algunos republicanos dicen que el movimiento, azuzado por Donald Trump, es para compensar abusos anteriores de los demócratas. Los demócratas de California han respondido cambiando el mapa electoral de su estado para compensar las ganancias republicanas en Texas. Otros estados, tanto republicanos como demócratas, podrían caer en esta espiral de rediseños abusivos.

