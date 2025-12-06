La oposición venezolana anuncia la muerte en prisión del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz

La oposición venezolana ha anunciado este sábado la muerte del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz durante una «injusta condena» en la cárcel de El Helicoide de Caracas.

«Hoy, lamentablemente, fallece injustamente en prisión un líder inocente», ha lamentado la ... principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, en su cuenta de la red social X.

Díaz, de 55 años, ha muerto tras un año encarcelado y en situación de aislamiento, según ha informado el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, también en su cuenta de X, antes de pedir explicaciones inmediatas al Gobierno venezolano como «responsable de la salud de la persona bajo su custodia», como también lo ha hecho en redes sociales su viuda Leynys Malavé. Noticia Relacionada El Instituto Nobel asegura que María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz SUSANA gAVIÑA La opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, recibió el Nobel el 10 de octubre por su lucha en favor de una transición democrática en Venezuela Asimismo, el líder opositor Leopoldo López también ha condenado la muerte de Díaz antes de denunciar maltratos y abusos por parte de las autoridades penitenciarias. «Muere en el centro de tortura Helicoide Alfredo Díaz, ex alcalde, amigo, patriota y luchador. Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Es otra víctima de la dictadura», ha indicado. Díaz fue arrestado por las fuerzas de seguridad en noviembre de 2024 mientras viajaba en autobús hacia la frontera con Colombia tras las controvertidas elecciones presidenciales. Tras permanecer incomunicado durante varios días, fue trasladado a la cárcel del Helicoide, denunciada por la oposición como un centro de tortura para disidentes políticos. En noviembre, Amnistía Internacional Américas describió el encarcelamiento de Díaz como una «detención arbitraria por su perfil político» y denunció que fue sometido «a desaparición forzada durante los primeros cuatro días de su detención».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión