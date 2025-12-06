Suscribete a
La oposición venezolana anuncia la muerte en prisión del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz

Díaz, de 55 años, ha muerto tras un año encarcelado y en situación de aislamiento, según ha informado el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero

Alfredo Díaz en una imagen de archivo.
Alfredo Díaz en una imagen de archivo. FEDERICO PARRA / AFP

La oposición venezolana ha anunciado este sábado la muerte del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz durante una «injusta condena» en la cárcel de El Helicoide de Caracas.

«Hoy, lamentablemente, fallece injustamente en prisión un líder inocente», ha lamentado la ... principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, en su cuenta de la red social X.

