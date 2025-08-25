Suscribete a
ABC Premium

El salvadoreño Kilmar Abrego, símbolo de la reforma migratoria de Trump, detenido de nuevo tras haber sido liberado

Después de que Abrego fue liberado por no representar un riesgo de fuga , ha sido arrestado de nuevo, según sus abogados, por un intento de coaccción del Gobierno para que acepte su salida a Costa Rica

De sanciones a desentenderse de la guerra: Trump dice que decidirá su posición sobre Rusia y Ucrania en dos semanas

El migrante Abrego García, se presenta para un control en la oficina local del ICE en Baltimore, Maryland, EE.UU.
El migrante Abrego García, se presenta para un control en la oficina local del ICE en Baltimore, Maryland, EE.UU. reuters
David Alandete

David Alandete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Kilmar Abrego García, inmigrante indocumentado de El Salvador cuya deportación lo convirtió en uno de los principales símbolos de la política migratoria de Donald Trump, fue detenido de nuevo este lunes por agentes de Inmigración (ICE) en Baltimore, apenas tres días después ... de que una jueza federal ordenara su puesta en libertad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app