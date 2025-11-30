Seis jóvenes mueren carbonizados en un accidente de tráfico en Lisboa

Seis jóvenes, tres mujeres y tres hombres, todos ellos de entre 18 y 20 años, han fallecido esta madrugada en Lisboa (Portugal) tras un accidente de tráfico en el que el coche en el que viajaban se ha incendiado por completo. Las autoridades ... han confirmado que el grupo era de origen angoleño y que se trataría de un grupo de amigos que se encontraba disfrutando de una noche de diversión.

El coche, un BMW de cinco plazas, se salió de la calzada alrededor de las 3.40 de la madrugada, tras chocar contra el bordillo, lo que provocó el incendio inmediato del vehículo, según la Policía de Seguridad Pública (PSP).

«El coche quedó completamente calcinado, y aún no se puede determinar si las víctimas murieron por el impacto o como consecuencia del fuego», ha explicado el comisario Dinarte Diniz, portavoz de la PSP. Solo dos de las seis víctimas han podido ser identificadas hasta el momento, ya que portaban documentación, según ha detallado. El resto deberá ser reconocido mediante pruebas de ADN.

Las primeras investigaciones descartan la participación de otro vehículo. La hipótesis principal es que el conductor perdió el control del automóvil, posiblemente a causa de un despiste, aunque aún se investiga si hubo exceso de velocidad, consumo de alcohol u otras causas que pudieran haber contribuido al siniestro. La Brigada de Investigación de Accidentes de la Policía trabaja en colaboración con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido, y se están analizando las imágenes de videovigilancia de la zona.

Una de las circunstancias que más ha llamado la atención de los investigadores es el número de ocupantes: el coche tenía cinco plazas, pero transportaba a seis personas. «Viajaban dos delante y cuatro detrás. El vehículo estaba claramente sobrecargado», ha confirmado el comisario Diniz. El conductor, un joven de 19 años, de nacionalidad portuguesa y origen angoleño, conducía el utilitario de su padre, según 'Correio da Manhã', que publilcó una imagen reciente en la que se le ve posando junto al vehículo.

La PSP aún no puede confirmar si hubo consumo de alcohol u otras sustancias. No obstante, el portavoz policial ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje de prevención: «Queremos recordar a todos los jóvenes la importancia de respetar las normas de tráfico y evitar conductas de riesgo».

En un primer momento, las autoridades creyeron que en el vehículo viajaban cinco personas, pero, tras las tareas de rescate, confirmaron que eran seis los ocupantes, todos fallecidos. Entre las víctimas hay dos hermanas y al menos dos estudiantes universitarios, según avanza la prensa portuguesa. La versión preliminar apunta a que se trataba de un grupo de amigos en una salida nocturna que terminó en tragedia.

La violencia del impacto ha sido tal que el coche ha quedado irreconocible y el fuego ha dificultado tanto la labor de rescate como la identificación de los cuerpos. A pesar de la rapidez de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar sus vidas. Un agente de Policía, que se encontraba en las inmediaciones para custodiar la embajada de Estados Unidos, fue testigo del accidente y alertó inmediatamente a los servicios de emergencia. «Todo ocurrió muy rápido. Cuando el agente llegó al lugar, el coche ya estaba envuelto en llamas», ha relatado el comisario.