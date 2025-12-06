Suscribete a
Euroclear, la entidad belga que guarda 40 billones de euros y custodia los fondos rusos que la UE pide para Ucrania

La Comisión Europea propone usar los activos del Kremlin para un préstamo a Kiev, pero el Gobierno de Bélgica se niega por temor a las repercusiones legales de una demanda del Kremlin por confiscación

Sede en Bruselas de Euroclear, el depositario financiero que custodia los activos rusos congelados REUTERS
Sede en Bruselas de Euroclear, el depositario financiero que custodia los activos rusos congelados REUTERS
Corresponsal en Bruselas

Euroclear es una de las principales infraestructuras financieras del mundo dedicada a la compensación, liquidación y custodia de valores. Su función es garantizar que las transacciones de instrumentos financieros —ya sean bonos, acciones o efectivo— se ejecuten de forma segura, eficiente y precisa ... entre instituciones financieras de todo el mundo. Simplificando las cosas, Euroclear actúa como un depositario central y como un sistema internacional de liquidación de valores de modo que se garanticen las operaciones financieras dentro del sistema global, especialmente facilitando las operaciones transfronterizas. Ahora mismo, Euroclear es una pieza fundamental en el engranaje de los mercados financieros globales. Garantiza que las transacciones se ejecuten de manera eficiente, segura y fiable, lo que contribuye a la estabilidad y funcionamiento del sistema financiero internacional. Su rol como custodio y mecanismo de liquidación lo convierte en un actor indispensable para bancos, gobiernos y grandes inversores.

