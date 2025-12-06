Euroclear, la entidad belga que guarda 40 billones de euros y custodia los fondos rusos que la UE pide para Ucrania

Euroclear es una de las principales infraestructuras financieras del mundo dedicada a la compensación, liquidación y custodia de valores. Su función es garantizar que las transacciones de instrumentos financieros —ya sean bonos, acciones o efectivo— se ejecuten de forma segura, eficiente y precisa ... entre instituciones financieras de todo el mundo. Simplificando las cosas, Euroclear actúa como un depositario central y como un sistema internacional de liquidación de valores de modo que se garanticen las operaciones financieras dentro del sistema global, especialmente facilitando las operaciones transfronterizas. Ahora mismo, Euroclear es una pieza fundamental en el engranaje de los mercados financieros globales. Garantiza que las transacciones se ejecuten de manera eficiente, segura y fiable, lo que contribuye a la estabilidad y funcionamiento del sistema financiero internacional. Su rol como custodio y mecanismo de liquidación lo convierte en un actor indispensable para bancos, gobiernos y grandes inversores.

Esta empresa fue creada en 1968 para facilitar la liquidación de eurobonos, un mercado que entonces estaba en expansión y ha crecido hasta convertirse en un pilar esencial de la infraestructura financiera europea y global. Actualmente, Euroclear custodia alrededor de 40 billones de euros provenientes de los bancos centrales y las instituciones financieras de todo el planeta. Por ese motivo, la certeza absoluta de la seguridad en la custodia de esos depósitos es vital para su funcionamiento.

Valerie Urbain, la responsable ejecutiva de Euroclear, ha dicho que la confiscación de los fondos rusos congelados por las sanciones económicas pondría en riesgo no solo a la empresa, sino a todo el sistema financiero belga. Un país pequeño cuyo gasto público anual ronda los 350.000 millones de euros y 1.500 millones vienen de los impuestos que paga Euroclear.

Urbain también ha advertido que, si Moscú emprende acciones legales para recuperar el dinero, se abriría la puerta al riesgo de confiscación de activos belgas en Rusia e incluso a otras represalias contra empresas belgas. Por ello, ha advertido de que, si la Comisión le obliga a entregar los activos rusos que posee en sus cuentas, la institución sin duda impugnará la decisión ante los tribunales.

La asociación paneuropea European Central Securities Depositories Association (ECSDA) agrupa a todas las empresas de este sector que existen en Europa. Clearstream, por ejemplo, que pertenece a la Bolsa alemana y tiene su sede en Luxemburgo, es la única que en parte puede medirse por tamaño con Euroclear. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha incluido en su nueva propuesta la opción de obligar a otras empresas del sector a que también acepten poner como aval los fondos rusos que puedan estar en su poder.

La presidenta del banco central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido de que usar esos activos rusos podría implicar serios riesgos legales y financieros. Eso incluye la credibilidad del euro si la operación no se articula con todas las garantías, dado que los fondos están depositados en euros y Euroclear es «una infraestructura crítica para el sistema financiero europeo».