El bloqueo de la ONU impide una respuesta al aumento de conflictos

El duro ataque de Trump al organismo internacional pone de relieve su falta de eficacia para dar soluciones

China aprovecha para presentarse como actual garante de que funcionan los organismos multilaterales

¿Un giro o una salida?

Trump dinamita la Asamblea General de las Naciones Unidas: «Soy yo y no la ONU quien acaba con las guerras»

Aspecto de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la intervención de Netanyahu el viernes
David Alandete

Corresponsal en Washington

Quedará como una de las frases más incendiarias en la historia de la Asamblea General de Naciones Unidas: «De la ONU lo único que recibí fue una escalera estropeada y un 'teleprompter' averiado». Muchas cosas han cambiado en la Segunda Era de Donald Trump ... , pero algo se mantiene de las viejas administraciones republicanas de raigambre neoconservadora: un profundo escepticismo hacia un foro que ya se observa con creciente recelo desde hace décadas.

