Suscribete a
ABC Premium

Netanyahu carga en la ONU contra quienes reconocen el Estado palestino ante el boicot de decenas de países

España se une al boicot al discurso del primer ministro israelí

Trump asegura estar «cerca de un acuerdo» para acabar la guerra en Gaza

Directo | Siga la última hora de la Asamblea de la ONU y la intervención de Netanyahu

La sala de la Asamblea General de la ONU se vacía como mensaje de protesta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu
La sala de la Asamblea General de la ONU se vacía como mensaje de protesta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REUTERS
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El discurso ante la Asamblea General de la ONU del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue, como se esperaba, combativo, desafiante y polémico. El líder israelí defendió las operaciones militares de su Ejército en Gaza, entre denuncias generalizadas de los abusos contra la ... población por parte de la gran mayoría de la comunidad internacional, con acusaciones que van de la «atrocidad» y la «masacre» al genocidio. Netanyahu criticó a los «líderes débiles» que buscan «apaciguar al mal en lugar de apoyar al país cuyos soldados valientes os protegen de los bárbaros que están a vuestras puertas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app