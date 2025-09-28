Suscribete a
MONNET & CO.

¿Un giro o una salida?

Trump no se propone dar el respaldo necesario a Ucrania durante los años que haga falta

El bloqueo de la ONU impide una respuesta al aumento de conflictos

Las cancelaciones y sus consecuencias

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU
José M. de Areilza

Mark Twain decía que si no te gusta el tiempo en Boston solo tienes que esperar cinco minutos. Algo parecido ocurre con los frecuentes cambios de opinión frecuentes de Donald Trump sobre algunos asuntos de política exterior y, en especial, hacia sus interlocutores, tanto en ... países aliados como competidores. El giro más dramático reciente del magnate neoyorquino ha sido pasar de apoyar las tesis revanchistas de Vladímir Putin en Ucrania a declarar que el país invadido podría recuperar todo el territorio ocupado hasta ahora. Volodímir Zelenski ha aprendido a hablar a Trump, no en vano es un veterano actor. Esta semana, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, conseguía un respaldo inédito del presidente estadounidense. El cómico ucraniano ya no era un dictador, ni tampoco aparecía como el responsable de que hubiesen invadido su país.

