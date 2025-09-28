Mark Twain decía que si no te gusta el tiempo en Boston solo tienes que esperar cinco minutos. Algo parecido ocurre con los frecuentes cambios de opinión frecuentes de Donald Trump sobre algunos asuntos de política exterior y, en especial, hacia sus interlocutores, tanto en ... países aliados como competidores. El giro más dramático reciente del magnate neoyorquino ha sido pasar de apoyar las tesis revanchistas de Vladímir Putin en Ucrania a declarar que el país invadido podría recuperar todo el territorio ocupado hasta ahora. Volodímir Zelenski ha aprendido a hablar a Trump, no en vano es un veterano actor. Esta semana, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, conseguía un respaldo inédito del presidente estadounidense. El cómico ucraniano ya no era un dictador, ni tampoco aparecía como el responsable de que hubiesen invadido su país.

Trump debe de empezar a darse cuenta de que Putin no quiere la paz sino la victoria. Por alguna razón, el presidente estadounidense no acaba de considerar al dictador ruso un peligro para la estabilidad internacional y, en especial, la seguridad de los europeos. Esta debilidad personal da alas a Putin y aleja cada vez más la posibilidad de que Washington medie un alto el fuego, previo a una partición del país agredido. Queda ya muy lejos la cumbre de Alaska en medio del verano, en la que el invitado ruso se desenvolvía como si fuese el anfitrión.

El problema para Ucrania y el conjunto de los europeos es que no se ha producido un giro real. Trump no está dispuesto a poner toda la presión necesaria sobre Rusia (y sobre China, verdadera responsable de que Moscú haya podido alargar la guerra). No se propone dar el respaldo necesario a Ucrania durante los años que haga falta. La clave sería que Estados Unidos ofreciese garantías de seguridad al Gobierno de Kiev una vez terminase la guerra, algo que no va a ocurrir. Se trata más bien de un desistimiento, una salida de la escena de Washington, mientras encarga la solución del conflicto a una Europa sin capacidades suficientes de seguridad y defensa.