Quién es Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia

Es el único ministro que ha sobrevivido a todas las reestructuraciones del Ejecutivo de Macron desde que fue elegido en 2017

Macron elige a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu
José Ignacio de la Torre

Sébastien Lecornu (39 años), nombrado por el presidente Emmanuel Macron nuevo primer ministro en sustitución de François Bayrou, es el único que ha sobrevivido a todas las reestructuraciones del Ejecutivo de Macron cuando este fue elegido en 2017.

Lecornu ha desempeñado como Ministro ... de Comunidades Territoriales, Cohesión Territorial y Relaciones con Autoridades Locales bajo el Gobierno de Édouard Philippe (2017-2020). Posteriormente, ostentaría la cartera de Ultramar bajo la Administración de Jean Castex (2020-2022). Después, Lecornu ha mantenido el Ministerio de Defensa en los Ejecutivos de Elisabeth Borne (2022-2024),Gabriel Attal (2024), Michel Barnier (2024) y François Bayrou (2024-2025).

