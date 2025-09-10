Quién es Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia

Sébastien Lecornu (39 años), nombrado por el presidente Emmanuel Macron nuevo primer ministro en sustitución de François Bayrou, es el único que ha sobrevivido a todas las reestructuraciones del Ejecutivo de Macron cuando este fue elegido en 2017.

Lecornu ha desempeñado como Ministro ... de Comunidades Territoriales, Cohesión Territorial y Relaciones con Autoridades Locales bajo el Gobierno de Édouard Philippe (2017-2020). Posteriormente, ostentaría la cartera de Ultramar bajo la Administración de Jean Castex (2020-2022). Después, Lecornu ha mantenido el Ministerio de Defensa en los Ejecutivos de Elisabeth Borne (2022-2024),Gabriel Attal (2024), Michel Barnier (2024) y François Bayrou (2024-2025).

Ahora es el designado por Macron para intentar formar un gobierno que seduzca –o no sea censurado en poco tiempo– a la extrema derecha o la extrema izquierda, quienes han precipitado las caídas de los últimos primeros ministros y han agudizado la crisis política del país. Noticia Relacionada Macron busca su quinto primer ministro tras la caída de Bayrou Juan Pedro Quiñonero El primer ministro de Francia pedía la confianza de la Cámara para sacar adelante su plan de presupuestos para 2026, rechazado por la mayoría de partidos De corte conservador y con un perfil poco conocido, Lecornu busca mantener su nuevo puesto con el beneplácito de una Marine Le Pen que aspira a convertirse en la siguiente presidenta de Francia, si la Justicia se lo permite tras ser condenada-e inhabilitada- por malversación de fondos públicos europeos. Para ganarse su confianza, Lecornu habría trabajado su relación con la líder de Agrupación Nacional y su actual presidente, Jordan Bardella, mediante múltiples cenas «en secreto». Sus inicios en política Lecornu inició sus andaduras en la política como miembro de Los Republicanos, partido fundado por Nicolás Sarkozy, desde donde llegó a ser alcalde de Vernon (2014-2015) y presidente del Consejo departamental de Eure (2015 a 2017). En 2017, el caso Fillon salpicó a Los Republicanos. François Fillon, primer ministro del entonces presidente Sarkozy (2007-2012), contrató de manera fraudulenta a su mujer. Fillon fue condenado en 2020 a cuatro años de prisión y casi 400.000 euros de multa. Este caso de corrupción motivó su salida del partido conservador y le llevó a ingresar en Renacimiento, el movimiento centrista fundado por el ahora presidente Emmanuel Macron.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión