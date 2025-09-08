Suscribete a
ABC Premium
Entrevista
Carlos Alcaraz: «Me gusta vivir, hay que saber desconectar»
Última hora
Cae el Gobierno francés tras no superar la moción de confianza

Cae el Gobierno de François Bayrou en Francia tras no superar la moción de confianza

El primer ministro de Francia pedía la confianza de la Cámara para sacar adelante su plan de presupuestos para 2026, rechazado por la mayoría de partidos

La V República francesa se hunde en su peor crisis

El primer ministro de Francia se dirige a la Asamblea Nacional.
El primer ministro de Francia se dirige a la Asamblea Nacional. Bertrand GUAY / AFP
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

364 de los 574 diputados de la Asamblea Nacional (AN), primera Cámara del Parlamento Nacional, votaron la tarde del lunes la censura del gobierno de François Bayrou, apoyado por 194 diputados, abriendo una nueva página de incertidumbre en la crisis política más grave de ... la historia de la V República, el régimen fundado por el general Charles de Gaulle, entre 1958 y 1962.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app